Wielkie pieniądze dla Legii. Znamy podział premii za Puchar Polski

Finał Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa a Rakowem Częstochowa nie stał na najwyższym poziomie. Wydarzeniem, które zadecydowało o przebiegu spotkania, była czerwona kartka z szóstej minuty, którą otrzymał piłkarz Legii Yuri Ribeiro. Legia przez cały mecz skutecznie się broniła przed dość nieudolnymi atakami piłkarzy Rakowa Częstochowa. Bohaterem spotkania został Kacper Tobiasz. Golkiper Legii w kilku sytuacjach ratował swój zespół przed stratą gola, a w serii rzutów karnych obronił decydującą jedenastkę i dał Legii pierwszą wygraną w Pucharze Polski od sezonu 2017/18.

Puchar, medale i pewny udział w drugiej rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji to nie jedyne nagrody za wygranie krajowego pucharu. Zwycięstwo w finale Pucharu Polski oznacza, że Legia otrzyma aż 5 000 000 złotych od PZPN. Ta nagroda w poprzednich dwóch latach padała łupem piłkarzy Rakowa, ale teraz będą musieli zadowolić się kwotą za udział w finale. Jest to 760 tysięcy złotych.

PZPN daje również pieniądze za udział we wcześniejszych rundach. Idąc od półfinału, jest to 380, 190, 90, 45 i 15 tysięcy złotych. Dodatkowo po 40 tysięcy złotych dostały zespoły, które wygrały wojewódzkie edycje Pucharu Polski, a 10 tysięcy złotych te, które doszły do finału tych rozgrywek. W ostatnich latach prestiż organizowanego przez PZPN pucharu znacząco wzrósł nie tylko ze względu na organizację finału na Stadionie Narodowym, ale również dzięki wysokiej gratyfikacji finansowej. Jeszcze w sezonie 2014/15 zwycięzca Pucharu Polski mógł liczyć na zaledwie 400 tysięcy złotych. Rok później był to już milion złotych, a w sezonie 2018/19 aż trzy miliony. W ostatnich trzech edycjach zdobywca mógł się cieszyć z nagrody aż pięciu milionów złotych!

Puchar Polski goni Europę

Co ciekawe nagrody finansowe w Pucharze Polski wyglądają dobrze również na tle europejskim. Dysproporcje są zdecydowanie mniejsze niż przy porównywaniu kwot, które otrzymują zespoły za grę w rozgrywkach ligowych. Za wygranie krajowego pucharu w państwach z czołowej piątki ligowego rankingu UEFA kwoty (czasem szacunkowe) wynoszą:

Anglia - 2 000 000 funtów

Hiszpania - dokładna kwota nie jest pewna, ale zwycięzca otrzyma około miliona euro

Włochy - według szacunków "Calcio e Finanza" zwycięzca zarobi ok. 7 000 000 euro

Niemcy - różne szacunki podają kwotę od 3 500 000 do 4 000 000 euro

Francja - 1 500 000 euro

Na tym tle Puchar Polski wypada całkiem nieźle. Kwota, którą zdobyła Legia za wygraną w finale, jest podobna do tych, na które może liczyć zdobywca krajowego trofeum w Hiszpanii i Francji. Zdecydowaną przewagę finansową mają za to Włosi i Niemcy.

Podział środków za udział w Pucharze Polski w sezonie 2022/23