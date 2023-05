Exodus w Lechu Poznań. Gwiazda może odejść po sezonie. Za darmo

Lech Poznań będzie miał przed sobą pracowite letnie okno transferowe. Pewne jest, że klub nie wykupi Giorgi Citaiszwiliego z Dynama Kijów, straci Artura Sobiecha czy Lubomira Satkę (ważne kontrakty do końca sezonu), a dodatkowo może rozstać się z Joao Amaralem. Wciąż też Lech nie może być pewny dalszej współpracy z Filipem Dagerstalem ze względu na panujące przepisy FIFA. Niewykluczone, że do tego exodusu w Lechu Poznań dołączy jedna z gwiazd, mająca ważny kontrakt do końca czerwca tego roku.

Gwiazda Lecha Poznań może odejść po sezonie. I to za darmo

Portugalski dziennik "O Jogo" informuje, że Pedro Rebocho może odejść z Lecha Poznań z końcem sezonu. Defensor cieszy się zainteresowaniem klubów z ligi tureckiej i greckiej. Jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku, co oznacza, że Pedro Rebocho mógłby dołączyć do nowego klubu bez kwoty odstępnego. W przypadku wyboru tego pierwszego kierunku byłby to dla niego powrót po trzech latach - w sezonie 19/20 był wypożyczony z Guingamp do Besiktasu Stambuł, gdzie zagrał 17 meczów.

Jest jednak jeden sposób, by Pedro Rebocho pozostał w Lechu na kolejny sezon. W kontrakcie jest zawarty zapis, który pozwala klubowi skorzystać z opcji przedłużenia współpracy o rok, jeśli piłkarz zagra określoną liczbę minut w sezonie. Obecnie Portugalczyk ma 2999 minut w 36 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Jeśli jednak nie uda się wypełnić klauzuli, to niewykluczone, że Lech Poznań straci dwóch bocznych obrońców, ponieważ kontrakt wygasa także Barry'emu Douglasowi.

Pedro Rebocho trafił do Lecha Poznań w sierpniu 2021 roku za 150 tys. euro z EA Guingamp. Od tej pory Portugalczyk zagrał 59 meczów dla klubu ze stolicy Wielkopolski, w których strzelił jednego gola i zanotował dziewięć asyst. Wcześniej Rebocho grał dla takich zespołów, jak Benfica Lizbona, Moreirense oraz Pacos de Ferreira.

Lech Poznań walczy o zajęcie miejsca na podium tego sezonu ekstraklasy. Obecnie zespół prowadzony przez Johna van den Broma zajmuje czwarte miejsce z 49 punktami i traci dwa do Pogoni Szczecin, zajmującej trzecią pozycję.