Najbardziej kuriozalny gol sezonu. Niewiarygodny błąd Kuciaka w Poznaniu [WIDEO]

Co to był za gol. Bramkarz Lechii Gdańsk Dusan Kuciak zupełnie stracił głowę. Wybijając piłkę spod własnej bramki, nastrzelił podchodzącego Michała Skórasia. Piłka w kuriozalnych okolicznościach wpadła do siatki.

