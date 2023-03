Była gwiazda ekstraklasy związała się z polską aktorką. Budują dom w Polsce

Joel Valencia do Polski trafił w 2017 roku, kiedy zamienił słoweński FC Koper na Piasta Gliwice. Był kluczową postacią drużyny w mistrzowskim sezonie 2018/19, za co otrzymał nagrodę piłkarza sezonu w Ekstraklasie. Za dwa miliony euro odszedł do angielskiego Brentford, ale nie przebił się do składu. W sezonie 2020/21 był wypożyczony do Legii Warszawa, a obecnie gra w holenderskim De Graafschap.

Joel Valencia zamieszka w Polsce. Była gwiazda Ekstraklasy jest związana z aktorką Pauliną Chapko

Okazuje się, że związki piłkarz z Polską są większe niż tylko gra w ekstraklasie. Valencia związał się z aktorką Pauliną Chapko, znaną z seriali "Na Wspólnej" "Czas Honoru" oraz filmu "Sala Samobójców". W 2022 roku doczekali się nawet dziecka. 37-letnia aktora dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym za pośrednictwem Instagrama. Już wkrótce Valencia znów może wrócić do Polski, a przynajmniej osiedlić się w niej po zakończeniu kariery. Tak wynika z wpisu aktorki.

"Nasz Syn urodził się w Warszawie i tam obecnie budujemy dom. Teraz mieszkam z rodziną w Holandii…też tymczasowo. Wracam do aktywności zawodowej, zatem będę w Polsce. Wracam na plan serialu, czeka mnie premiera filmu i otwieram się na nowe zawodowe propozycje, bo tęsknie już za pracą…a potem mam zamiar odwiedzić jeszcze wiele wspaniałych miejsc. Ja lubię takie życie, lubię zmiany, podróże, poznawanie nowych przestrzeni. To mnie nakręca i dodaje energii. Jestem wdzięczna, że mam taką możliwość. Ja nie wybieram: rodzina albo kariera, dom w Polsce albo za granicą…ja biorę wszystko!!! Bo tak chcę!" - napisała aktorka.

Joel Valencia obecnie pozostaje piłkarzem Brentford, a jego wypożyczenie do holenderskiego De Graafschap zakończy się w czerwcu. Wtedy wygaśnie również jego umowa z angielskim klubem i stanie się wolnym zawodnikiem.

Były piłkarz Legii i Piasta urodził się Ekwadorze, ale w wieku 7 lat przeniósł się z dziadkami do Hiszpanii. Tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki w Realu Zaragoza, w którym zadebiutował w La Liga przeciwko Realowi Madryt. Miał wtedy 16 lat i więcej nie wystąpił na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Później reprezentował jeszcze barwy UD Logrones, a po transferze do Brentford był wypożyczony do Alcorcon. W polskiej Ekstraklasie rozegrał łącznie 67 meczów, w których zdobył dziewięć goli i zaliczył sześć asyst.