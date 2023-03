Media: Legia dogadała się z nowym piłkarzem. Jest wart dwa miliony euro

Obrona to pozycja, którą stołeczny klub będzie chciał wzmocnić w letnim okienku. Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że do Legii może trafić Ibrahim Cisse z drugoligowego SM Caen. Teraz media donoszą o zainteresowaniu kolejnym środkowym obrońcą z doświadczeniem w Ligue 1.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajner tłumaczy: To był zbyt duże ryzyko finansowe

Legia Warszawa chce piłkarza Saint Etienne. "Negocjacje na zaawansowanym etapie"

Według portalu footmercato.com 23-letni Mickael Nade ma latem zamienić Francję na Warszawę. Młody Francuz to wychowanek Saint Etienne, dla którego gra do dziś. Nie jest jednak pierwszym wyborem trenera tej drużyny. W bieżących rozgrywkach Ligue 2 wystąpił w 13 meczach i zdobył jedną bramkę.

Mecz-pułapka dla Legii. Piłkarze cieszyli się jak dzieci. Mieli powody

"Według naszych informacji młody obrońca zgodził się na przenosiny do Legii Warszawa. Sprawa powinna zostać szybko sfinalizowana, ponieważ negocjacje między dwoma klubami są na zaawansowanym etapie" - czytamy na portalu.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Nade to stoper o świetnych warunkach fizycznych, mierzy ponad 190 centymetrów wzrostu. Jest zawodnikiem obunożnym. Ma doświadczenie na poziomie Ligue 1 - rozegrał tam 31 spotkań i zdobył jednego gola. Jego wartość rynkowa wyceniana jest na dwa miliony euro, a jego kontrakt z Saint Etienne wygasa wraz z końcem czerwca 2024 roku.

Piękny gol ozdobą meczu Pucharu Polski. Gwiazdor Legii nawet nie patrzył na bramkę [WIDEO]

W Legii jest obecnie kilku piłkarzy, którzy mogą występować na środku obrony. Są to choćby Maik Nawrocki, Rafał Augustyniak czy Artur Jędrzejczyk. Warszawianie mają aktualnie dziewięć punktów straty w tabeli do Rakowa Częstochowa i wydaje się, że odpadli z walki o tytuł. We wtorek awansowali do 1/2 finału Pucharu Polski.