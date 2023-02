To byłby hit. Możliwy wielki powrót do Legii Warszawa. Ważą się losy gwiazdy Ekstraklasy

Wisła Płock przyzwoicie spisuje się w tym sezonie ekstraklasy, a jednym z liderów zespołu jest Rafał Wolski. 30-latek to także jeden z lepszych pomocników całej ligi. Nie dziwi fakt, że wzbudza on zainteresowanie innych klubów zagranicznych, a także warszawskiej Legii. Niebawem może dojść do sytuacji bezprecedensu, w której piłkarz podpisze nową umowę w Płocku, a i tak opuści zespół.

Nieoficjalnie: Rafał Wolski z nowym kontraktem w Płocku. Czy to powstrzyma transfer?

Jak poinformował portal Weszło.com, Wisła Płock ma niebawem ogłosić przedłużenie kontraktu z Rafałem Wolskim, który rozegrał w tym sezonie 1422 minuty w ekstraklasie. Według dziennikarzy portalu pomocnik posiadał w umowie klauzulę mówiącą o automatycznym przedłużeniu kontraktu po rozegraniu 1350 minut, czyli pełnych 15 spotkań w lidze. 30-latek osiągnął ten pułap w ostatnim meczu z Pogonią Szczecin (0:1).

Przedłużenie umowy nie musi oznaczać pozostania piłkarza w klubie po sezonie. W środowisku od jakiegoś czasu mówi się już o tym, że wychowanek Jastrzębia Głowaczów może zmienić otoczenie. Już latem zeszłego roku miał oferty transferu. Jesienią klub z Płocka zapowiadał jednak, że nie puści piłkarza za mniej niż milion euro.

Niewykluczone, że Wolski wróci niedługo do Legii Warszawa. Jak pisze źródło, stołeczny klub latem będzie poszukiwać zastępstwa za Josue i może spojrzeć w kierunku Płocka. Taki obrót spraw oznaczałby powrót 30-latka do Legii, w której występował w latach 2010-13. Umowa Josue z warszawskim zespołem wygasa 30 czerwca i najpewniej nie zostanie przedłużona, o czym mówił niedawno dyrektor sportowy Jacek Zieliński. - Takiego kontraktu jeszcze nie było i długo, długo nie będzie - wyjawił, mówiąc o tym, że wymagania pomocnika są za duże.

Rafał Wolski rozegrał w tym sezonie łącznie 19 spotkań, w których zdobył sześć bramek i zanotował sześć asyst. Oprócz Wisły i Legii w przeszłości występował też m.in. w Wiśle Kraków, Lechii Gdańsk czy włoskiej Fiorentinie.