Hit transferowy Polonii Warszawa. Sprowadziła mistrza Polski. Duże doświadczenie w Ekstraklasie

Na początku lutego Polonia Warszawa sprowadziła do siebie byłego już napastnika ŁKS Łódź, Macieja Radaszkiewicza. Kontuzja piłkarz spowodowała jednak, że do dyspozycji Rafała Smalca pozostali jedynie Wojciech Fadecki oraz Michał Fidzukiewicz. Ambicje "Czarnych Koszul" są bardzo duże, dlatego zdecydowano się zareagować na taki stan rzeczy. Dlatego do klubu ściągnięto byłego mistrza Polski, który ostatnio występował za granicą.

Paweł Tomczyk piłkarzem Polonii Warszawa. 24-latek powrócił do Polski po ponad rocznym pobycie w Rumunii

Paweł Tomczyk ostatnie miesiące swojej kariery spędził w Rumunii. Najpierw reprezentował barwy CS Mioveni, a następnie drugoligowej Poli lasi. Nie zawojował jednak rumuńskich ziem, ponieważ łącznie w obu klubach rozegrał 25 spotkań, w których strzelił dwa gole. We wtorek Polonia Warszawa poinformowała o podpisaniu kontraktu z napastnikiem do końca sezonu, z opcją przedłużenia na kolejny rok. - Chcę się odbudować, złapać pewność siebie, strzelić jak najwięcej goli i awansować do I ligi - zakomunikował.

Tomczyk jest wychowankiem Lecha Poznań, w którym wiązano z nim duże nadzieje. Bardzo dobrze radził sobie w III-ligowych rezerwach, natomiast kiedy dostawał szanse w pierwszym zespole, to wychodziło różnie. "Kolejorz" postanowił wypożyczyć go najpierw do Podbeskidzia Bielsko-Białej, później do Piasta Gliwice, z którym zdobył mistrzostwo Polski, a na koniec do Stali Mielec. Nie prezentował się tam jednak na takim poziomie, jakiego oczekiwali w Poznaniu, dlatego sprzedano go w styczniu 2021 roku do Widzewa. Zabawił tam tylko rok, po czym przeprowadził się do Rumunii.

Teraz piłkarz ma w planach na stałe osiedlić się w Warszawie i zostać ważną postacią w Polonii. - Śledziłem już wcześniej informacje dotyczące Polonii z zainteresowaniem. Oczywiście nie będę udawał, że wiem wszystko, ale na pewno Czarne Koszule nie są mi obce. Będąc tutaj, chcę pogłębiać swoją wiedzę na temat klubu i jego historii - przekazał.

Po 20. rozegranych kolejkach Polonia zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli II ligi z dorobkiem 35 punktów. Liderem rozgrywek jest Kotwica Kołobrzeg (38 pkt), która o dwa punkty wyprzedza KKS Kalisz. Zespoły z miejsc 1-2 bezpośrednio awansują do I ligi, natomiast te z miejsc 3-6 zagrają między sobą w barażach. Następny mecz piłkarze Rafała Smalca rozegrają w sobotę, 4 marca, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z rezerwami Śląska Wrocław.