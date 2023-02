Hańba na meczu ekstraklasy. Kibice wywiesili transparent dotyczący wojny w Ukrainie

Niedawno minął rok od zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Wiele państw stanęło po stronie naszych wschodnich sąsiadów i postanowiło wspierać ich militarnie oraz humanitarnie. Wśród nich jest Polska, która stała się jednym z liderów pod względem niesienia pomocy Ukrainie. Nie wszyscy jednak popierają decyzje polskiego rządu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie zawieszony? Włoski dziennikarz ujawnia

Kibice Śląska wywiesili prorosyjski transparent

W niedzielę Śląsk Wrocław podejmował na własnym stadionie Lecha Poznań. Podczas tego meczu doszło do skandalu z udziałem kibiców gospodarzy. W pewnym momencie spotkania wywiesili na trybunach prorosyjski transparent z napisem "To nie nasza wojna". Ponadto widoczny był przekreślony symbol OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów), którego jednym z dowódców był Stepan Bandera. W ten sposób odnieśli się do ciągłego wsparcia Ukrainy ze strony Polski. Do tej pory klub nie zareagował na zachowanie kibiców i nie wiadomo, czy zostaną w jakiś sposób ukarani.

To nie pierwszy raz, gdy fani Śląska Wrocław wygłosili podobne hasła. "Gazeta Wrocławska" na początku października przekazała, że w trakcie meczu z Wartą Poznań najbardziej zagorzali kibice ekipy z Wrocławia wywiesili transparent z podpisem "Stop ukranizacji Polski". - Przed spotkaniem nie wiedzieliśmy, że taki transparent pojawi się na trybunach. Pamiętajmy, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Śląsk Wrocław aktywnie włącza się w pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów - powiedział Jędrzej Rybak, rzecznik prasowy Śląska w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".

Legenda zachwycona reprezentantem Polski. Może być z siebie dumny. Co za słowa

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ostatecznie Śląsk Wrocław pokonał Lecha Poznań 2:1. Gole strzelali Erik Exposito oraz John Yeboah. Mistrz Polski odpowiedział trafieniem Michała Skórasia. Po 22 kolejkach drużyna prowadzona przez Ivana Djurdjevicia zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Lech z kolei plasuje się na czwartej pozycji i ma na koncie 36 punktów.

Bayern odarł rywali ze złudzeń. Wicelider poległ w Monachium