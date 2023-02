Sceny w ekstraklasie. Kuriozalny rzut karny. A potem gol w 94. minucie [WIDEO]

W 22. kolejce ekstraklasy Wisła Płock podejmowała u siebie Pogoń Szczecin. Gospodarze liczyli, że w końcu przełamią fatalną passę trzech porażek z rzędu i zbliżą się do czołówki tabeli. Ostatecznie nie udało im się zrealizować celu. Spotkanie zakończyło się wygraną Pogoni 1:0, a decydujący gol padł dopiero w 94. minucie. Goście mogli wygrać bardziej imponującą liczbą bramek, ale na początku drugiej połowy doszło do kuriozalnej sytuacji. Sędzia podyktował rzut karny dla Pogoni, ale gol ostatecznie nie został uznany.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowe spotkanie Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Pogoń Szczecin triumfuje rzutem na taśmę. Kuriozalna sytuacja z udziałem Kowalczyka. Zmarnował rzut karny

Była 52. minuta spotkania. Wówczas doszło do niebezpiecznej sytuacji w polu karnym Wisły. Adam Chrzanowski sfaulował Lukę Zahovicia, a arbiter bez zastanowienia wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł Sebastian Kowalczyk i strzałem w sam środek okienka pokonał Krzysztofa Kamińskiego. To jednak nie był jeszcze koniec tej akcji.

Kabaret w ekstraklasie. O czym on myślał? Kuriozum [WIDEO]

Wykonanej "jedenastce" przyjrzeli się sędziowie VAR i anulowali bramkę. Okazało się, że doszło do kuriozalnej sytuacji. Na powtórkach widać, że Kowalczyk poślizgnął się przy uderzeniu i najpierw nogą postawną dotknął piłki, a dopiero później oddał strzał. Taki sposób wykonania rzutu karnego jest nieprzepisowy, dlatego nie uznano trafienia.

Pogoń Szczecin nie zamierzała się jednak poddawać i szła za ciosem. Wykreowała kilka groźnych akcji pod bramką rywali, ale brakowało szczęścia. Tak było m.in. w 67. minucie. Chwilę wcześniej na boisko wszedł Pontus Almqvist i już w pierwszej akcji był bliski zdobycia gola. Po mocnym strzale piłka uderzyła w poprzeczkę.

W 84. minucie goście znów mieli okazję. Kamiński wyszedł z bramki, co starał się wykorzystać Luka Zahović, ale golkiper obronił strzał. Z kolei już trzy minuty później znakomitą szansę zmarnował Kamil Grosicki - uderzył tylko w słupek.

Ostatecznie Pogoń dopięła swego i zdobyli gola. Ten padł dopiero w 94. minucie spotkania. Goście cierpliwie rozgrywali akcję, aż w końcu Mateusz Łęgowski podał do Wahana Biczachczjana. Reprezentant Armenii uderzył płasko lewą nogą zza pola karnego i zdobył trzy punkty dla drużyny.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Wisła Płock - Pogoń Szczecin - 0:1

Strzelcy: Wahan Biczachczjan (94').

Legia szykuje transfer byłego piłkarza Ligue 1. Rozmowy ruszyły

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem piłkarzy Pogoni, którzy dominowali na boisku. Oddali aż 28 strzałów, w tym osiem celnych. Dla porównania statystyki Wisły, to 10 strzałów i tylko trzy w światło bramki. Dzięki zwycięstwu szczecinianie umocnili się na 5. pozycji w tabeli z dorobkiem 36 punktów. Mają tyle samo punktów, co trzeci Widzew Łódź. Z kolei Wisła odniosła czwartą porażkę z rzędu i z 28 punktami na koncie zajmują dopiero 10. miejsce.