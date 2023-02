Legia znalazła środkowego obrońcę. Prosto z Francji. Rozmowy ruszyły

Legia Warszawa ma aktualnie 9 punktów straty do Rakowa Częstochowa i wydaje się, że odpadła już z wyścigu o mistrzostwo Polski. O wiele bardziej prawdopodobny wydaje się powrót stołecznej drużyny do europejskich pucharów. W związku z tym przy Łazienkowskiej rozpoczęły się już prace nad pierwszymi letnimi transferami.

Legia Warszawa chce piłkarza z Ligue 2. Trwają prace nad transferem

Według medialnych doniesień priorytetem w letnim oknie transferowym będzie pozyskanie środkowego obrońcy. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Legia znalazła już odpowiedniego kandydata. To 26-letni Ibrahim Cisse, który gra w Ligue 2 i reprezentuje aktualnie SM Caen.

Cisse jest jednym z liderów zespołu, jednak Legia mocno zabiega o zawodnika.- Klub chciał go już teraz zimą, ale się nie udało. Latem będzie do wzięcia za darmo. Agenci piłkarza mieli być wczoraj na meczu. Legia chciała pokazać, jak wygląda klub - przekazał Włodarczyk. Latem obrońcy wygasa kontrakt we Francji, więc przeszedłby on do stolicy za darmo.

Cisse, choć urodził się w Paryżu, ma senegalskie korzenie. Łącznie ma na koncie 149 spotkań w Ligue 2 - oprócz SM Caen grał także w Tours FC, USL Dunqerekue oraz Paris FC. Od 2018 do 2020 roku był także zawodnikiem SCO Angers - w jego barwach zanotował jeden występ w Ligue 1. W tym sezonie rozegrał 2200 minut na francuskich boiskach.

W Legii jest obecnie kilku piłkarzy, którzy mogą występować na środku obrony. Są to choćby Maik Nawrocki, Rafał Augustyniak czy Artur Jędrzejczyk. W rzeczywistości jednak konieczne jest wzmocnienie rywalizacji na tej pozycji, stąd działania stołecznego klubu.