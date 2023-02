Media: Lech Poznań sięga po piłkarza z Hiszpanii. Ma zastąpić gwiazdę zespołu

Lech Poznań w zimowym okienku transferowym nie szykował żadnych spektakularnych transferów i do klubu trafił tylko bramkarz Dominik Holec. Słowak został wypożyczony ze Sparty Praga. Najwyraźniej władze klubu skupiają się bardziej na letnich wzmocnieniach i jak informuje TVP Sport, rozpoczęły negocjacje z lewym obrońcą Florianem Miguelem.

Lech Poznań szykuje zastępstwo dla Pedro Rebocho. Transfer z Hiszpanii blisko

Florian Miguel urodził się we Francji, ale ma też portugalskie obywatelstwo. Jest wychowankiem Tours FC, z którego w 2018 roku trafił do Nimes Olympique i rozegrał 58 na poziomie francuskiej Ligue 1. Stamtąd w 2021 roku odszedł do hiszpańskiej drużyny SD Huesca, która obecnie występuje na zapleczu La Liga. Rozegrał już 66 spotkań, z czego 24 w tym sezonie. Ma na koncie jedną asystę, ale jest znany głównie z solidnej gry defensywnej. Jego kontrakt z klubem wygasa 30 czerwca tego roku i może już negocjować z nowym pracodawcą.

Lech Poznań miał rozpocząć z Portugalczykiem rozmowy, by zacząć budować skład na przyszły sezon. W czerwcu wygasają kontrakty Barry'ego Douglasa i Pedro Rebocho, więc może to oznaczać problemy na lewej stronie defensywy. Co prawda umowa Rebocho zawiera klauzulę przedłużenia o 12 miesięcy, ale zawodnik jest otwarty na propozycje innych klubów. Ponadto chciałby zarabiać około 400 tysięcy euro za rok gry i nie wiadomo, czy Lech będzie chciał płacić takie pieniądze. Zwłaszcza że w tym sezonie 28-latek rozegrał 26 meczów, zaliczył trzy asysty i znacznie obniżył formę w porównaniu z poprzednim sezonem. W przypadku odejścia z klubu to jego miałby zastąpić Florian Miguel.

Lech Poznań buduję kadrę na przyszły sezon, ale w tym wciąż gra na dwóch frontach. Poznaniaków czeka walka o miejsce w tabeli ekstraklasy, które zagwarantuje udział w eliminacjach europejskich pucharów. Ponadto drużyna Johna van den Broma już 9 marca zmierzy się ze szwedzkim Djurgardens IF w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy