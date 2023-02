Nowy prezes Rakowa zapowiada zmiany. "Trzeba przygotować poważne transfery"

Z końcem lutego ze stanowiskiem prezesa Rakowa Częstochowa pożegna się Adam Krawczak. Działacz zrezygnował z posady na rzecz nowych wyzwań. - Idę w nowym kierunku, od początku marca będę zarządzał organizacją międzynarodową Drift Masters European Championship. Pozostaję przy sporcie, tylko tym razem motoryzacyjnym - mówił. W środę 22 lutego poinformowano, że na tym stanowisku zastąpi go Piotr Obidziński.

Nowy prezes Rakowa zapowiada zmiany i planuje transfery

Nowy prezes Rakowa był gościem w programie "Stan Futbolu". Opowiedział m.in. o planach transferowych na kolejne lata. Częstochowski klub jest obecnie na najlepszej drodze do zdobycia mistrzostwa Polski. Ma 9 punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa. W tej sytuacji niemal pewnym wydaje się, że w przyszłym sezonie Raków powalczy w eliminacjach do europejskich pucharów. Obidziński zdaje sobie sprawę, że aby osiągnąć sukces w Europie, to konieczne będą transfery.

- Czy będzie mocna inwestycja w pierwszy zespół po mistrzostwie Polski? Nie widzę innej możliwości i zgadzam się z przedmówcami, że konieczny jest środkowy napastnik. Trzeba przygotować poważne transfery, bo gra w pucharach to nie są przelewki - podkreślił nowy prezes Rakowa.

W przeszłości Obidziński zarządzał również Wisłą Kraków (od stycznia 2019 roku do kwietnia 2020). Na początku pomagał nowym właścicielom - Jarosławowi Królewskiemu, Jakubowi Błaszczykowskiemu i Tomaszowi Jażdżyńskiemu - i wyprowadził tonący w długach klub na prostą. Później jednak poróżnił się z częścią współwłaścicieli i odszedł. Teraz dołączył do Rakowa i wskazał, co będzie należało do jego obowiązków.

- Moją rolą w klubie będzie przygotowanie się na różne scenariusze. A trzeba być również gotowy na te pechowe wydarzenia i wiedzieć, co można robić w danej sytuacji, żeby klub sobie poradził - zakończył.

W ten weekend Raków wygrał 2:1 po emocjonującym meczu z Jagiellonią Białystok. Gole dla drużyny Marka Papszuna zdobyli Jean Carlos i Tomas Petrasek. W kolejnym spotkaniu ligowym częstochowianie zmierzą się z Pogonią Szczecin. Mecz zaplanowano na niedzielę 5 marca. Wcześniej, bo w środę 1 marca Raków powalczy o półfinał Pucharu Polski z Motorem Lublin.