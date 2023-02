Anglicy piszą o Górniku Zabrze z powodu najdziwniejszej nagrody dla zawodnika meczu

W większości klubów oraz profesjonalnych lig funkcjonuje tradycja wybierania po spotkaniu najlepszego zawodnika. Najczęściej łączy się z to z otrzymaniem nagrody za to wyróżnienie. Piłkarze w Premier League, czy Lidze Mistrzów dostają dedykowane i prestiżowe statuetki. Jednak nie w każdej lidze i w każdym klubie można liczyć na tak okazałe nagrody. Niektóre z nich są nie tylko niespotykane, ale również niezwykle dziwne.

Piłkarze meczu z dziwnymi nagrodami. Nie zabrakło Górnika Zabrze

Dziennikarze "The Sun" wymienili sporo nagród dla zawodników meczu na całym świecie. Większość z klubów najwidoczniej wychodzi z założenia, że upominek powinien być praktyczny. Często jest to po prostu jedzenie lub drobne przekąski. W angielskim Crew Alexandra Zac Williams otrzymał kiedyś paczkę chipsów, ciastka oraz mrożoną herbatę w butelce. W Carlisle United sponsoruje lokalna restauracja serwująca kuchnię indyjską, a więc zawodnik meczu dostaje wybraną potrawę curry. Z kolei w szkockim Partick Thistle nagrodą jest po prostu jedna, mięsna pizza. Martin Odegaard, grając w Realu Sociedad, otrzymał gigantyczną rybę od sponsora klubu, którym był jeden z supermarketów w San Sebastian.

Wśród mniej konwencjonalnych nagród znalazły się m.in. korona z popularnej sieci fast food dla Franco Armaniegi z argentyńskiego River Plate, pięć GB internetu dla Hlompho Kekany grającego dla Mamelodi Sundowns w RPA, fartuch kuchenny dla Lautaro Acosta z Atletico Lanus oraz gra Crash Bandicoot na konsolę dla Saida Benhramy z Brentford.

Furorę zrobiła jednak wieloletnia tradycja Górnika Zabrze, którą zapoczątkował Stanisław Sętkowski. Wierny kibic przez lata wręczał zawodnikowi meczu kurę, kurczaka, kaczkę lub indyka w sporej klatce. Zwierzęta sam hodował i karmił, by następnie dać je zawodnikom ukochanego klubu.

"Nagroda najlepszego zawodnika meczu w Górniku Zabrze cieszy się dużym zainteresowaniem. Dawali swojemu najlepszemu graczowi żywą kurę, która prawdopodobnie zapewnia śniadanie następnego dnia. To jest marzenie - świeże jajka każdego ranka" - czytamy w "The Sun". Sętkowski w przeszłości przekonywał, że piłkarze mało jedli, dlatego postanowił poprawić ich dietę. Wręczaną nagrodę nazywał "małą premią". Polscy kibice z pewnością pamiętają, kiedy grający w Górniku Zabrze Prejuce Nakoulma na pytanie: "Co się stanie z tym kogutem?", bez wahania odpowiedział: "Będę go zjadł. Myślę, że go sam ugotuje, tak po afrykańsku i będę go zjadł".

