Legia zaskoczona w klasyku. Uderzył z rzutu wolnego. I wszystko się zmieniło

- Przygotowania do takiego spotkania są podobne, jak przy każdym innym, ale to derby, czyli święto, ogromna rywalizacja między dwoma klubami. Chodzi nie tylko o to, by być lepszym zespołem. Trzeba dać z siebie wszystko, pokazać serce, wolę walki, energię - mówił przed meczem trener Legii, Kosta Runjaić. No i Legia tę wolę walki pokazywała od pierwszego gwizdka. Gola strzeliła już w 17. minucie, gdy Bartosz Kapustka popisał się fenomenalnym zagraniem z głębi pola, a główką uderzył Paweł Wszołek. Dla 11-krotnego reprezentanta Polski był to setny mecz w barwach Legii. No i uczcił go 23. golem, a piątym w tym sezonie.

Najaktywniejszym zawodnikiem gości był Bartłomiej Pawłowski, który dzielnie walczył z obrońcami Legii i strzelał z różnych pozycji. Ale to było za mało, by realnie zagrozić gospodarzom. Tym bardziej że byli wspierani głośnym dopingiem.

A co się działo po przerwie?

Obraz gry się nie zmienił. Legia przeważała i rzadko kiedy schodziła z połowy rywali. Widzew się jednak nie poddawał i też starał się kąsać Legię. No i ukąsił ją w 70. minucie. Mato Milas świetnie dośrodkował z prawego skrzydła, a Kristoffer Hansen głową doprowadził do remisu.

Ale radość gości nie trwała długo, bo już kilka minut później Legia wyszła na prowadzenie. Josue podał na skrzydło do Wszołka, który zagrał wzdłuż bramki, a Matej Hanousek niefortunnie interweniował i wpakował piłkę do własnej bramki.

W 84. minucie znowu był remis. Świetnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Pawłowski, dla którego była to już siódma bramka w sezonie. Piłka odbiła się od muru i zatrzepotała w siatce. Więcej już goli nie padło w tym meczu.

Dzięki remisowi 2:2 Widzew po raz pierwszy od 2001 roku wywozi z Warszawy punkt. Jest to punkt, który pokazuje, że piłkarze Janusza Niedźwiedzia są na dobrej drodze do najlepszego sezonu od lat.

Raków dopisał kolejne trzy punkty

W starciu dwóch niepokonanych wiosną drużyn w ekstraklasie Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Jagiellonię Białystok 2:1 i umocnił się na prowadzeniu w tabeli (ma już dziewięć punktów przewagi nad Legią). Gospodarze prowadzili po szybkim trafieniu Jesusa Imaza, ale kolejne gole strzelali już goście, a konkretnie Jean Carlos Silva i Tomas Petrasek.