Race z dachu, tłok, doping. Legia na taki mecz czekała prawie 10 lat

Kiedy Legia z Widzewem w połowie lat 90. toczyła zacięte boje o mistrzostwo Polski, Kosta Runjaić nawet nie był trenerem, występował w niższych ligach niemieckich, był przeciętnym piłkarzem, który szybko złapał kontuzję, w międzyczasie studiował oraz pracował jako agent ubezpieczeń i nieruchomości. Kiedy Legia z Widzewem w lidze po raz ostatni grała w stolicy, a gola dla warszawskiego zespołu - jak się okazało: jedynego w karierze - strzelał Patryk Mikita, którego ówczesny prezes warszawskiego klubu Bogusław Leśnodorski nazywał "kosmitą", Runjaić też jeszcze był w Niemczech, gdzie pozostawał bez pracy po tym, jak rozstał się z MSV Duisburg.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Rozłam w Mediolanie. AC Milan kontra Inter. A miało być tak pięknie

- Wiem, że za tymi meczami kryje się wielka historia - przekonywał ostatnio Runjaić. - I wiem, że nie będziemy grać w jedenastu, bo mam nadzieję, że na trybunach zjawi się komplet kibiców - dodawał trener Legii. Kompletu chyba nie było, ale było blisko. A że to będzie mecz inny niż wszystkie - przynajmniej w tym sezonie, a na pewno w tym roku - widać było już na półtorej godziny przed meczem. Zakorkowana cała Łazienkowska. Ale też kibice, między którymi trzeba było się przeciskać wzdłuż głównego wejścia - najbardziej gromadzili się wokół Sports Baru - by dojść do bramy prasowej.

Legia - Widzew. "Chyba dzisiaj nikogo nie trzeba namawiać"

Zaczęło się efektownie - na trybunach, gdzie pojawiła się wielka sektorówka w barwach Legii z napisem "Ultras", kobieca postać trzymająca w ręku znicz i race na dachu stadionu jako dopełnienie oprawy. Tak wyglądała "Żyleta" tuż przed meczem. "Niech dzisiaj cały stadion będzie jedną wielką "Żyletą". Najlepiej przez 90 minut niech dopinguje Legię Warszawa" - krzyknął stadionowy spiker na 10 minut przed meczem. A po chwili, kiedy usłyszał z tryb głośny okrzyk, dodał: "Chyba dzisiaj nikogo nie trzeba namawiać na bezustanny, fanatyczny doping".

Namawiać faktycznie nie musiał, bo w piątkowy wieczór stadion przy Łazienkowskiej był rozśpiewany. I to z każdej strony, bo widzewiacy też przyjechali do stolicy w silnej grupie, wykupili wszystkie wejściówki na sektorze gości. I ich też było słychać w trakcie meczu.

- W piątek nie chodzi tylko o trzy punkty, a o to, kto pokaże więcej serca na murawie - mówił Runjaić przed meczem. Oczywiście to serce, wolę walki i charakter chciał widzieć po swoim zespole. Tym bardziej tutaj - przy Łazienkowskiej, gdzie Legia w tym sezonie w lidze wygrała siedem meczów, trzy zremisowała i żadnego nie przegrała. Może ostatnio nie gra efektownie, ale w tym roku również jest niepokonana. Do tej kolejki zdobyła więcej punktów niż lider - Raków. Wygrała trzy mecze i jeden zremisowała.

Prezes Lecha zareagował na losowanie LKE. Mówi tak, że jaśniej się nie da

Legia w tym sezonie ligowym jeszcze tak szybko nie strzelała

Ale Widzew w piątek się nie przestraszył. Grał w swoim stylu - odważnie, z polotem, kiedy tylko odbierał piłkę, starał się od razu podawać do przodu, przyspieszać akcje. To już rozpoznawczy znak ekipy Janusza Niedźwiedzia, która jak na beniaminka prezentuje się rewelacyjnie. Nie musi w ogóle drżeć o spadek, prędzej gra o europejskie puchary - przed tą kolejką Widzew do trzeciego w tabeli Lecha tracił ledwie punkty.

- Mam dużo zaufania do mojego zespołu. Wierzę, że zagramy dobry mecz i że wynik dla nas także będzie dobry - przekonywał Runjaić.

Jego Legia w piątek nie zagrała porywająco, ale to akurat żadna nowość, bo ostatnio w ogóle tak nie gra. Mimo to punktuje regularnie. Z Widzewem prowadziła już od 18. minuty - gola głową z kilku metrów, po podaniu Bartosza Kapustki, strzelił wtedy Paweł Wszołek. To najszybciej strzelony gol przez Legię we wszystkich ligowych meczach w tym sezonie.

Runjaić aż nerwowo napił się wody. Klasyk na remis

Kiedy Legia w tym sezonie pierwsza strzelała gola, a było to w 14 spotkaniach, wygrała 12 z nich i dwa zremisowała. Teraz też nie przegrała, ale i nie wygrała, choć prowadziła z Widzewem dwa razy. Najpierw w 70. minucie straciła prowadzenie. Gola łudząco podobnego do Wszołka - też głową i też z kilku metrów - strzelił wtedy Kristoffer Hansen.

Runjaić wtedy aż nerwowo napił się wody. Po chwili zaczął przechadzać się wzdłuż linii. Nie wyglądał na zadowolonego, ale to po chwili się zmieniło. W 74. minucie samobójczą bramkę dla Widzewa zdobyłMarek Hanousek, choć początkowo wydawało się, że był to Igor Strzałek - młody i obiecujący pomocnik warszawskiej drużyny, którego nazwisko po tej bramce wykrzyczał stadionowy spiker.

Legia prowadziła po raz drugi z Widzewem, ale w 84. minucie znowu to prowadzenie straciła. Dominika Hładuna bezpośrednio z rzutu wolnego - po faulu Patryka Sokołowskiego przed polem karnym - ładnym strzałem pokonał Bartłomiej Pawłowski. Klasyk na remis, Legia - Widzew 2:2.

Putin podpisał dekret. Były piłkarz FC Barcelony okrył się hańbą. Na zawsze

Dla Legii był to pierwszy ligowy mecz z Widzewem od 20 lipca 2013 roku. Wtedy drużyna prowadzona przez Jana Urbana w kolejce otwierającej sezon wygrała aż 5:1. Zapełniła się nieco połowa stadionu, bo frekwencja na tamtym meczu wyniosła 16,5 tys. Teraz kibiców przyszło znacznie więcej, choć to był luty, a widowisko na boisku też nie było aż tak porywające, bo dziś Legia to słabszy zespół niż dekadę temu.

Po 22 kolejkach drużyna Runjaicia ma 43 punkty. Do prowadzącego Rakowa, który w piątek wygrał 2:1 z Jagiellonią, traci już dziewięć. W następnej kolejce Legia pojedzie do Zabrza, gdzie zagra z Górnikiem (4 marca, godz. 20), ale wcześniej, bo już we wtorek zagra na wyjeździe o półfinał Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra. Początek meczu o 13.