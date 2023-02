Michał Skóraś odejdzie z Lecha. Dyrektor nie ma wątpliwości. Jaśniej się nie da

Michał Skóraś jest jednym z najlepszych piłkarzy Lecha Poznań w tym sezonie. Wobec tego coraz więcej mówi się o jego odejściu do lepszego klubu. Dyrektor sportowy zespołu Tomasz Rząsa nie ma wątpliwości co do przyszłości skrzydłowego.

3 Fot. Piotr Skornicki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl