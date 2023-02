Oficjalnie: Raków Częstochowa ogłosił nowego prezesa

Adam Krawczak z końcem lutego nie będzie już prezesem Rakowa Częstochowa. Dotychczasowy prezes wicemistrza Polski już z końcem roku podjął decyzję o opuszczeniu częstochowskiego klubu. Zdradził też powody, którymi się kierował. Chodzi o kolejne wyzwania w karierze zawodowej. - Idę w nowym kierunku, od początku marca będę zarządzał organizacją międzynarodową Drift Masters European Championship. Pozostaję przy sporcie, tylko tym razem motoryzacyjnym - dodał.

Lider ekstraklasy ma nowego prezesa

Nowym prezesem zarządu Rakowa Częstochowa został Piotr Obidziński. Funkcję tę przejmie z początkiem marca - poinformował klub. Obidziński na podobnym stanowisku pracował wcześniej w Wiśle Kraków. Wiceprezesem zarządu pozostaje Dawid Krzętowski.

- Walczymy o cele, o jakich jeszcze niedawno mogliśmy pomarzyć. To szansa, ale jednocześnie potencjalne zagrożenia, których jesteśmy świadomi. Na pewno zdajemy sobie sprawę z naszych słabości. Przed nami bardzo wymagający okres, dlatego chcemy się do niego jak najlepiej przygotować, stąd dołączenie na stałe Piotra Obidzińskiego do zarządu. Wierzę, że jego bogate doświadczenie pomoże nam w realizacji kolejnych wyzwań - powiedział w oficjalnym komunikacie właściciel Rakowa, Michał Świerczewski.

Raków Częstochowa jest liderem ekstraklasy. Ma siedmiopunktową przewagę na drugą w tabeli Legią Warszawa. Do końca sezonu pozostało do rozegrania 13 spotkań.