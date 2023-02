Sensacja. Wiemy, kto zostanie nowym prezesem Rakowa Częstochowa. To nie Leśnodorski

Adam Krawczak z końcem lutego nie będzie już prezesem Rakowa Częstochowa. Dotychczasowy prezes wicemistrza Polski już z końcem roku podjął decyzję o opuszczeniu częstochowskiego klubu.Zdradził też powody, którymi się kierował. Chodzi o kolejne wyzwania w karierze zawodowej. - Idę w nowym kierunku, od początku marca będę zarządzał organizacją międzynarodową Drift Masters European Championship. Pozostaję przy sporcie, tylko tym razem motoryzacyjnym - dodał.

Nie Bogusław Leśnodorski, a Piotr Obidziński zostanie nowym prezesem Rakowa Częstochowa

W środę mamy oficjalnie poznać nazwisko nowego prezesa Rakowa. "Przegląd Sportowy" we wtorek poinformował, że ma nim zostać były współwłaściciel i prezes Legii Warszawa - Bogusław Leśnodorski. Gdy zapytaliśmy o to w częstochowskim klubie, otrzymaliśmy jasną odpowiedź: "To fake".

Jak się okazuje, to nie Leśnodorski będzie zarządzał liderem ekstraklasy, a Piotr Obidziński, były prezes Wisły Kraków. Tę informację podał jako pierwszy portal Weszło, a Sport.pl udało się ją potwierdzić. To Obidziński zostanie nowym prezesem Rakowa Częstochowa.

"Nie stać Cię". Leśnodorski zaczepił właściciela Rakowa i dostał szybką ripostę

Piotr Obidziński zarządzał Wisłą Kraków od stycznia 2019 roku do kwietnia 2020, tuż po tym, jak klub z Krakowa przejął tercet Jarosław Królewski - Jakub Błaszczykowski - Tomasz Jażdżyński. Na początku pomagał nowym właścicielom pomagał także wspomniany Bogusław Leśnodorski. Przez te kilkanaście miesięcy Obidzińskiemu udało mu wyprowadzić tonący w długach klub na prostą. Nieporozumienia z częścią współwłaścicieli sprawiły jednak, że w kwietniu 2020 roku zastąpił go na stanowisku prezesa Dawid Błaszczykowski.

Jak dodaje Weszło, decyzję o zatrudnieniu Piotra Obidzińskiego w roli prezesa Rakowa Częstochowa podjął sam właściciel klubu - Michał Świerczewski.

Raków Częstochowa jest na dobrej drodze do wywalczenia tytułu mistrza Polski w sezonie 2022/23. Drużyna Marka Papszuna po 21 kolejkach ma 49 punktów i o siedem wyprzedza drugą Legię Warszawa.