Grosicki "show" w Ekstraklasie. Co za łowa do 16-latka. [WIDEO]

Pogoń Szczecin pokonała na własnym stadionie Wartę Poznań 3:1 i odniosła pierwsze zwycięstwo w tym roku. Jednym z głównych bohaterów spotkania był Kamil Grosicki. Doświadczony skrzydłowy i reprezentant Polski strzelił gola i zaliczył asystę. Istotnym wydarzeniem tego meczu był również debiut 16-letniego Adriana Przyborka.

Kamil Grosicki ze świetną przemową po meczu Pogoni Szczecin

Piłkarze ze Szczecina byli w świetnych nastrojach po wygranej z Wartą Poznań. Widać było, że zeszło z nich ciśnienie po trudnej serii bez zwycięstwa. Dzięki wideo zamieszczonemu m.in. na Twitterze każdy może zobaczyć kulisy tego spotkania. Szczególną uwagę przykuwa fragment, w którym Kamil Grosicki przemawia do najmłodszego w drużynie Adriana Przyborka. Reprezentant porównał go do gwiazdy FC Barcelony.

- Posłuchaj, ja ci opowiem historię. - zaczął przemówienie Grosicki. - Jak jeszcze grałem w Rennes we Francji, to w twoim wieku debiutował za mnie Ousmane Dembele. Dzisiaj jestem w Pogoni i jako szesnastolatek debiutowałeś, wchodząc za mnie, tak? Mam nadzieję, że twoja kariera pójdzie podobnie - powiedział, wywołując duży uśmiech na twarzy zawodnika. "W 2015 roku Dembele, w 2023 roku Przyborek. Niech to będą prorocze słowa" - napisano w opisie filmu.

Kamil Grosicki występował z Francuzem w sezonie 2015-2016, zanim ten został wykupiony przez Borussię Dortmund za 35 mln euro. Dobre występy w niemieckiej drużynie zaowocowały z kolei transferem do FC Barcelony w 2017 roku za kwotę ok. 140 mln euro, gdzie teraz gra razem z innym polskim kadrowiczem Robertem Lewandowskim.

Pogoń Szczecin ma już 33 punkty i zajmują piąte miejsce w tabeli ekstraklasy. Podium wciąż jest w zasięgu "Portowców". Warta dalej czeka na swoją pierwszą wygraną w 2023 r. Tuż za nią jest m.in. Śląsk Wrocław, który ma tylko dwa punkty mniej.