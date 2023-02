Bramkarz Legii zdradził swój klub marzeń. "Zawsze chciałem"

Kacper Tobiasz to jedno z objawień tego sezonu ekstraklasy. Bramkarz Legii Warszawa wystąpił w 21 spotkaniach - stracił 24 gole, a osiem razy zachował czyste konto. Eksperci nie mają wątpliwości, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na tej pozycji w lidze. Tobiasz poleciał nawet z reprezentacją Polski na mundial w Katarze. Pomagał drużynie w trakcie treningów i z bliska zbierał doświadczenie na największej imprezie świata. Dobre występy zawodnika nie umknęły też zagranicznym klubom. Media informowały, że 20-latkiem zainteresowanych jest aż siedem drużyn m.in. z Niemiec i Włoch, a Legia mogłaby zarobić na bramkarzu od pięciu do siedmiu mln euro.

Kacper Tobiasz wskazał na wymarzony klub. "Zawsze chciałem zagrać w Manchesterze United"

Teraz głos w sprawie przyszłości zabrał sam Tobiasz. Golkiper Legii wyznał, że istnieją małe szanse, by pozostał w ekstraklasie na kolejne sezony. Zainteresowanych jego usługami jest wiele klubów, ale okazuje się, że Polak marzy o konkretnej drużynie - w przyszłości chciałby wystąpić w barwach zespołu z Old Trafford.

- Zawsze chciałem zagrać w Manchesterze United. Tata zabrał mnie tam, gdy miałem 7 lat i wpoił czerwoną część Manchesteru. (...) Kiedy ludzie mnie pytają, gdzie chciałbym zagrać, to odpowiadam: w Manchesterze United - podkreślił bramkarz na kanale "Foot Truck" na YouTubie.

Tobiasz wierzy, że w przyszłości uda mu się zrealizować marzenie. Już kilka dni temu podkreślił, że ma odpowiednie umiejętności, by występować w najlepszych drużynach świata. - Chcę grać w wielkich zespołach, stać mnie na to, ale sam potencjał to nie wszystko. Do tego trzeba dołożyć ciężką, codzienną pracę, utrzymywać wysoką formę - taka rutyna - mówił w rozmowie z "Piłką Nożną".

Wychowanek SEMP-a Warszawa, który jest dziś kapitanem reprezentacji Polski U-21, do Legii trafiał dwukrotnie. Pierwszy raz w 2012 roku, ale po roku wrócił do macierzystego klubu. Drugą przygodę ze stołeczną drużyną rozpoczął w 2019 roku. Najpierw grał dla drugiego zespołu. Później doczekał się wypożyczenia do pierwszoligowego Stomilu Olsztyn. To tam zapracował na miejsce w bramce Legii.

Obecnie Tobiasz zmaga się z kontuzją, której doznał w ostatnim spotkaniu ligowym z Piastem Gliwice (1:0). Bramkarz zderzył się z Damianem Kądziorem, po czym zaczął narzekać na ból w barku. Jak poinformował portal Legia.Net "we wtorek golkiper przejdzie badania diagnostyczne, po których okaże się, ile wyniesie przerwa w treningach. W klubie liczą się z tym, że może ona potrwać nawet do miesiąca".

Aktualnie zespół z Warszawy zajmuje 2. miejsce w tabeli. Jego strata do prowadzącego Rakowa Częstochowa wynosi siedem punktów. W kolejnym spotkaniu Legia zmierzy się z Widzewem Łódź. Mecz zaplanowano na piątek 24 lutego na godzinę 20:30.