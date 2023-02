Transferowy hit w ekstraklasie? Były piłkarz PSG i Feyenoordu na testach

Wisła Płock znakomicie rozpoczęła sezon 2022/23 i długo była liderem ekstraklasy. Pod koniec rundy jesiennej nastąpił jednak kryzys, który trwa do dziś. W 2023 roku piłkarze Pavola Stano rozegrali trzy spotkania - wszystkie zakończyły się ich porażką. W ostatniej kolejce dość niespodziewanie ulegli 1:2 znajdującej się w strefie spadkowej Miedzi Legnica. W związku z tym zajmują dopiero ósme miejsce z dorobkiem 28 punktów. Na dodatek w lutym z klubu odszedł lider i najlepszy strzelec ligi - Davo. W 18 meczach zdobył dziewięć bramek i trzy asysty. Nic dziwnego, że Wisła rozgląda się za wzmocnieniami.

Wielki talent trafi do Wisły Płock? Rzecznik klubu ujawnia. Od wtorku testy

Jak poinformował na Twitterze Michał Łada, rzecznik prasowy Wisły, w kręgu zainteresowań klubu znalazł się Nesta Zahui. Francuz jest wychowankiem Paris Saint-Germain - w jego barwach występował w latach 2015-2021. Później grał dla Feyenoordu Rotterdam, ale nie udało mu się przebić do pierwszego zespołu. Zdobył jednego gola i cztery asysty w 17 meczach drużyny U-21. Od lipca pozostaje bez pracy, dlatego Wisła ma możliwość szybkiego zakontraktowania 19-letniego skrzydłowego.

Jak przekazał Michał Łada, już we wtorek 21 lutego Zahui rozpocznie testy medyczne. Jeśli te przebiegną zgodnie z planem, wówczas płocczanie podpiszą z nim kontrakt. W Polsce okno transferowe zamyka się w środę 22 lutego o północy, ale z racji tego, że piłkarz jest wolnym zawodnikiem, to klub będzie mógł go zarejestrować w każdej chwili.

Zahui uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia. Posiada dwa paszporty - francuski i iworyjski. W przeszłości otrzymał nawet powołanie do reprezentacji "Trójkolorowych" do lat 16, ale nigdy w niej nie zadebiutował. Interesowały się nim również takie kluby, jak Hoffenheim, Schalke 04 czy Betis Sevilla. Teraz wydaje się, że Zahui trafi do Wisły. W zespole mógłby docelowo zastąpić Davo.

W kolejnym spotkaniu płocczanie zmierzą się z Pogonią Szczecin. Mecz odbędzie się w niedzielę 26 lutego o godzinie 15:00.