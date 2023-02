Kontrowersje i szok w Poznaniu. Lech przegrywa z drużyną walczącą o utrzymanie

Lech Poznań do samego końca walczył o remis w starciu z Zagłębiem Lubin. I poniekąd udało mu się to osiągnąć w samej końcówce. Mikael Ishak trafił do siatki, ale wtedy zareagował sędzia. Bramki nie uznano. Ostatecznie Lech przegrał 1:2 i powiększył stratę do Rakowa Częstochowa. Z kolei zespół Waldemara Fornalika przynajmniej na chwilę ucieka ze strefy spadkowej.

