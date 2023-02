"Nieprawdopodobne. Co tam się wydarzyło?". Komentator nie wierzył. Taki kiks w 92. minucie! [WIDEO]

Zobacz wideo

Była druga minuta doliczonego czasu gry drugiej połowy. Piłkarze Lechii Gdańsk dążyli do zdobycia wyrównującej bramki z grającą w dziesiątkę, Koroną Kielce (drugą żółtą kartkę w 60. minucie otrzymał Kyryło Petrow). Wtedy na dośrodkowanie z prawej strony w pole karne zdecydował się Jarosław Kubicki, wyszedł do niej na przedpole Marcel Zapytowski, bramkarz Korony Kielce, ale źle ocenił jej lot i nie zdążył ze skuteczną interwencją. Ubiegł go Łukasz Zwoliński i strzelił głową do opuszczonej bramki. Wtedy ofiarną interwencją popisał się Miłosz Trojak. To jednak nie był koniec akcji. Piłka trafiła na trzeci metr, dopadł do niej Michał Nalepa i fatalnie skiksował.

REKLAMA

Zabójcze 9 minut Wisły Kraków w hicie kolejki. Wszystko pod okiem Szymona Marciniaka

Niesamowite pudło Nalepy

- Nieprawdopodobne, jak nie trafił Nalepa. Co tam się wydarzyło? Najpierw Zwoliński bliski zdobycia gola, a potem Nalepa nie wykorzystał tej szansy. To jest niebywałe, jak to się stało, że Lechii nie udało się zdobyć bramki. Fantastycznie zachował się Miłosz Trojak. W jednej akcji mieliśmy interwencję i kiks meczu - mówili komentatorzy Canal+Sport.

Dzięki m.in. świetnej interwencji Trojaka, Korona Kielce wygrała z Lechią Gdańsk 1:0. Zwycięskiego gola zdobył pięknym strzałem z dystansu w 37. minucie Rumun Ronaldo Deaconu.

Korona Kielce po 21 kolejkach z 20 punktami awansowała na 16. miejsce w tabeli. Lechia Gdańsk z dwoma punktami więcej jest na trzynastej pozycji.

Bramkarz Newcastle stracił głowę. No to już mieli pograne [WIDEO]

W innym sobotnim spotkaniu Raków Częstochowa pokonał u siebie Górnika Zabrze 2:0.