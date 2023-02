Skandal w ekstraklasie. Sędzia przerwał grę... przez chłopca do podawania piłek

Do kuriozalnej sytuacji doszło w meczu Cracovii ze Stalą MIelec (2:1) w piątkowym meczu ekstraklasy. W 78. minucie, przy stanie 1:1, kolejny atak Stali przerwała osoba od podawania piłek. Z niewiadomych przyczyn wrzuciła drugą piłkę na boisko, co zmusiła sędziego do reakcji. Sprawą może zająć się Komisja Ligi.

