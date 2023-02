Media: Hitowy transfer w Polsce o krok. Miał trafić do Miedzi, zagra w Radomiaku

Frank Castaneda był bohaterem jednego z najbardziej niespodziewanych transferów w lutym 2022 roku. Wtedy został sprowadzony z Sheriffa Tyraspol do Warty Poznań. Kolumbijczyk zagrał w 13 meczach ekstraklasy i strzelił w nich cztery gole. Chociaż Castaneda spędził w klubie raptem trzy miesiące, to zdążył zostać drugim najlepszym strzelcem w zespole. W poprzednim sezonie więcej bramek dla Warty zdobył tylko Adam Zrelak. Słowak strzelił dziewięć goli, ale potrzebował do tego aż 30 meczów.

Zostały tylko formalności do sfinalizowania transferu Franka Castanedy do Radomiaka Radom

Castaneda po udanym pobycie w Poznaniu związał się z Buriram United. Tam jednak także długo nie zagrzał miejsca i zapragnął wrócić do Europy. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że rozwiązał kontrakt z Buriram. 28-latek miał być o krok od przenosin do Miedzi Legnica. Jednak nastąpił zwrot akcji i Kolumbijczyk faktycznie wróci do grania w polskich rozgrywkach, ale w barwach innego klubu.

Portal Interia.pl poinformował, że Castaneda ma być o krok od podpisania umowy z Radomiakiem Radom. Napastnik ma pojawić się w Radomiu w następnym tygodniu, żeby podpisać kontrakt z drużyną Mariusza Lewandowskiego. Wtedy zostanie zaprezentowany, jako nowy piłkarz Radomiaka.

Zdaniem Interii warunki umowy są już ustalone, podpisane zostało też wstępne porozumienie i do finalizacji transakcji pozostały tylko formalności". To oznacza, że Castaneda będzie szóstym zawodnikiem, który zimą dołączy do drużyny z Radomia.

Radomiak Radom zajmuje aktualnie dziewiątą pozycję w tabeli ekstraklasy. Drużyna Mariusza Lewandowski traci osiem punktów do trzeciego miejsca, premiującego grą w europejskich pucharach. Kolejny mecz Radomiak rozegra w poniedziałek 20 lutego z Jagiellonią Białystok.