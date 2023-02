Klub Ekstraklasy robi porządki. Legenda nowym prezesem. I do tego brat Milika

Górnik Zabrze nie posiadał człowieka na stanowisku prezesa klubu od lipca ubiegłego roku. Wtedy bowiem z posady zrezygnował Arkadiusz Szymanek. Do tej pory jego obowiązki spoczywały na barkach dwójki wiceprezesów: Tomasza Masonia i Małgorzaty Miller-Gogolińskiej. Okazuje się, że "Górnicy" postanowili wreszcie powołać nowego prezesa.

Adam Matysek nowym prezesem Górnika Zabrze. "Wierzymy, że szerokie kontakty zaprocentują"

"Adam Matysek dołącza do zarządu Górnika Zabrze" - poinformował klub na oficjalnej stronie internetowej. Jak czytamy, będzie zasiadał na stanowisku prezesa. "Wierzymy, że wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach działalności klubów piłkarskich zdobyte w zespołach Bundesligi, a także szerokie kontakty w piłkarskim świecie zaprocentują podczas pracy w Górniku Zabrze" - napisano w oficjalnym komunikacie.

54-latek to były reprezentant Polski, w której wystąpił w 34 spotkaniach. Brał udział w mistrzostwach świata 2002 w Korei Południowej i Japonii. Podczas kariery piłkarskiej występował m.in. w Bayerze Leverkusen, Śląsku Wrocław, czy Fortunie Koeln. Po zakończeniu gry w piłkę zaangażował się w pracę z bramkarzami w FC Nuernberg. W latach 2006-2012 był również trenerem bramkarzy reprezentacji Polski U-21. Ostatnio pracował w Śląsku Wrocław, gdzie pełnił funkcję dyrektora sportowego.

"Transfer" Matyska to niejedyny, jaki Górnik zrealizował w ostatnich godzinach. Poinformowano również, że nowym dyrektorem sportowym został Łukasz Milik, który sprawował do tej pory funkcję dyrektora akademii klubu. Prywatnie jest on bratem Arkadiusza Milika, napastnika reprezentacji Polski i Juventusu, który grał w przeszłości w Górniku.

Po 20. rozegranych kolejkach ekstraklasy sytuacja Górnika nie jest zbyt wesoła. Piłkarze Bartoscha Gaula na wiosnę jeszcze nie wygrali, a w tabeli ligowej zajmują dopiero 14. miejsce z dorobkiem 22 punktów. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi dwa punkty. Najbliższy mecz rozegrają w sobotę 18 lutego, kiedy na wyjeździe zmierzą się z liderem, Rakowem Częstochowa.