Pokazał "eLkę" w wozie VAR. Mówi, że chciał coś innego. "Uszkodzony mały palec"

Tuż przed niedzielnym meczem doszło do niefortunnej sytuacji w wozie VAR. Jeden z pracowników pracujących przy obsłudze systemu miał pokazać do kamery "eLkę", czyli symbol kibiców Legii. Wywołało to falę komentarzy, zareagowali też byli sędziowie, uznając to zachowanie za "wywołujące niesmak". Ich zdaniem pracownik VAR powinien zachować bezstronność i neutralność - tak jak sędziowie. Tym bardziej że PZPN stara się nie wyznaczać sędziów z miast lub województw, z których są grające drużyny.

W poniedziałek Ekstraklasa SA poinformowała, że pracownik techniczny został zawieszony i nie będzie obsługiwał VAR w najbliższym czasie.

"To nie była 'eLka', tylko znak rock and rolla". Pracownik techniczny VAR tłumaczy swój gest

Serwis "Weszło!" dotarł do Dariusza Jurczaka, wspomnianego pracownika, którego dotyczy cała sytuacja. Ten wypiera się zarzutów, jakoby miał pokazać "eLkę" do kamery.

- To nie była żadna "eLka"! - mówił Jurczak, dodając, że chciał jedynie pokazać gest "rock and rolla", by potwierdzić arbitrom, że wszystko jest dobrze pomimo kłopotów technicznych, z którymi musiała mierzyć się obsługa techniczna VAR na minuty przed rozpoczęciem spotkania.

- Chciałem dać znać, że wszystko jest dobrze i pokazałem ten gest. To był gest rock and rolla. Dwa palce wyciągnięte do przodu, mały i wskazujący, do tego kciuk. Gest, który każdy doskonale zna. Dokładnie to chciałem pokazać. Wyszło mi coś innego, bo mam uszkodzony mały palec w lewej ręce. Swoją drogą uszkodził mi go monitor VAR, który jakiś czas temu spadł mi na rękę. No i co? Zamiast rzetelnego gestu rock and rolla wyszło mi coś takiego. To jedyna prawda o tym geście - tłumaczył.

Jurczak potwierdził, że po wspomnianej sytuacji został zawieszony w obowiązkach i nie brał udziału już przy obsłudze poniedziałkowego meczu Warty Poznań z Miedzią Legnica. Ponadto ma za złe niektórym byłym sędziom, którzy ostro krytykowali całe zdarzenie.

- Nie mam wpływu na to, że ktoś kręci aferę z czegoś, co nie miało miejsca. Tak jak nie mam wpływu na wpisy jednego z byłych sędziów międzynarodowych, który zamieszcza moje zdjęcie bez pytania, pisząc, że pracownik techniczny VAR zrobił to i owo. Że pokazał "eLkę", która nie była "eLką" i że to pozostawiło niesmak. Przykro mi mówić taki słowa, bo ja nie oceniam ludzi, nie mam do tego prawa. Natomiast ciężko nie skomentować słów jednego z byłych sędziów, człowieka – moim zdaniem – bez honoru, który opluwa kolegów, z którymi pracował i firmę, która go karmiła przez wiele lat. Dlaczego tego nie robił, będąc sędzią, gdy też miał swoje zdanie, swoją wizję, widział pewne rzeczy? Robi to teraz, kiedy mu za to płacą. Denerwują mnie takie zachowania, choć ma oczywiście prawo do wyrażenia opinii. Może jednak na drugi raz, zanim ją wyrazi, warto byłoby porozmawiać ze mną i zapytać, co dokładnie chciałem zrobić - podsumował Dariusz Jurczak.