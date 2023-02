Marciniak nie miał litości dla piłkarza Jagiellonii. "Zaczniecie grać w piłkę?"

Jagiellonia Białystok pokonała 2:0 Pogoń Szczecin, choć pierwsza połowa spotkania nie zapowiadała takiego wyniku. Drużyna Macieja Stolarczyka była całkowicie bezradna, co rozczarowało nawet Szymona Marciniaka, prowadzącego ten mecz. Arbiter nie gryzł się w język i w przerwie zadał dosadne pytanie jednemu z piłkarzy Jagiellonii, co zarejestrowały kamery. "Jakieś minimum, proszę was" - apelował.

