Media: Górnik Zabrze planuje duże wzmocnienie. To zeszłoroczny mistrz kraju

Tylko dwa punkty w ekstraklasie zdobył Górnik Zabrze w 2023 r. Zespół Bartoscha Gaula zaczął go od porażki z Cracovią (0:2), a potem zremisował z Lechią Gdańsk (1:1) oraz Radomiakiem (0:0). Górnik ma problemy z wygrywaniem, które zaczęły się jeszcze pod koniec rundy jesiennej.

Tę zabrzanie zakończyli porażkami z Lechią (1:2) i Miedzią Legnica (0:3). Ostatni raz Górnik wygrał w lidze 5 listopada, kiedy rozbił na wyjeździe Pogoń Szczecin (4:1). Słabe wyniki sprawiły, że drużyna Gaula nie może być pewna utrzymania w lidze.

Po 20 kolejkach Górnik ma 22 punkty i jest dopiero na 14. miejscu w tabeli. Drużyna Gaula ma zaledwie dwa punkty przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Zagłębiem Lubin. Atmosfera w klubie na pewno nie jest najlepsza i z każdym kolejnym meczem staje się nerwowa.

Górnik szuka wzmocnień

Mimo że pozycja Gaula słabnie, to klub postanowił pomóc trenerowi transferami. Jak poinformował portal Meczyki.pl, do Górnika ma trafić wszechstronny napastnik - Adler. Szwajcar to zawodnik Slovana Bratysława, do którego trafił latem 2021 r.

W poprzednim sezonie rozegrał 35 meczów, ale strzelił tylko jednego gola. Mimo to 24-latek świętował z klubem zdobycie mistrzostwa Słowacji. Jesień spędził już jednak na wypożyczeniu w Zemplinie Michalovice, dla którego zagrał 20 razy i zdobył siedem bramek.

Według portalu Meczyki.pl rozmowy w sprawie wypożyczenia piłkarza są na zaawansowanym poziomie. Adler miałby trafić do Górnika na pół roku z opcją wykupu.