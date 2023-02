Dramat w Warcie Poznań. Nie żyje 10-letni piłkarz akademii. "Odszedł jeden z nas"

O chorobie Jasia Woźniaka zrobiło się głośno w grudniu 2018 roku. Wówczas pojawiły się pierwsze problemy zdrowotne małego piłkarza akademii piłkarskiej Warty Poznań. "Jasiek bawił się akurat z Hanią, swoją siostrą bliźniaczką… Nagle powiedział, że boli go głowa i że źle widzi. Pojechaliśmy z nim do szpitala, gdzie synka zbadało trzech różnych lekarzy. Nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Sugerowali, że to tylko epizod migreny" - napisali rodzice chłopca w opisie zbiórki internetowej.

Jaś Woźniak nie żyje. Od pięciu lat walczył z nieuleczalną chorobą. Warta Poznań w żałobie

Szybko okazało się, że Jaś jest poważnie chory i wymagał będzie specjalistycznego leczenia. Lekarze wykryli u niego nieoperacyjnego guza pnia mózgu. Dzięki funduszom zebranym poprzez różnego rodzaju zbiórki (łącznie ponad 3 miliony złotych), chłopiec przeszedł radioterapię w Polsce, a później udał się do Zurychu i był pod opieką dr Sabiny Mueller. Tam otrzymał też nowoczesny lek. Walkę z chorobą utrudniała pandemia koronawirusa. "Próbujemy żyć normalnie, chociaż nie jest łatwo" - relacjonowali najbliżsi chłopca na facebookowym profilu "Jaś Woźniak walczy o życie". W pomoc zaangażowali się m.in. koledzy akademii Warty oraz władze poznańskiego klubu.

Niestety długa walka z guzem mózgu nie zakończyła się sukcesem. Jaś Woźniak zmarł w poniedziałek, 13 lutego. O śmierci 10-latka poinformowali jego rodzice na stronie ze zbiórką. "Nasz ukochany Jaś odszedł dziś do anielskiej krainy... Jasieńku, kochany ty nasz promyczku... nie tak miało być" - czytamy. Kondolencje złożyła także Warta Poznań.

"Dotarła do nas przygnębiająca wiadomość. Nie żyje Jaś Woźniak, były młody zawodnik Akademii Warty Poznań, którego staraliśmy się wspierać w walce z chorobą. Odszedł jeden z nas... Jasiu, byłeś dzielny i walczyłeś jak wojownik. W imieniu całej Zielonej Rodziny składamy wyrazy współczucia najbliższym" - napisał klub w mediach społecznościowych.

Kilka dni temu Jaś skończył 10 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 16 lutego w Opatówku.