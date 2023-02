Ciekawy transfer Jagiellonii. Sprowadzili bramkostrzelnego napastnika. "Skorzystamy z jego jakości"

- Mamy nowego zawodnika. Umowę z Jagiellonią podpisał wychowanek Tigres Futbol Club, były młodzieżowy reprezentant Kolumbii z doświadczeniem w lidze kolumbijskiej, Camilo Mena. Atakujący został wypożyczony z łotewskiej Valmierii FC. Camilo, witamy w Jadze i życzymy powodzenia - napisano na oficjalnym profilu twitterowym Jagielloni Białystok, witając nowego zawodnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowe spotkanie Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Camilo nowym piłkarzem Jagielloni Białystok. "Doraźne rozwiązanie"

Camilo przez cały 2022 rok w barwach Valmiera FC rozegrał 39 spotkań, w których strzelił 14 bramek i zaliczył 14 asyst.

- Jest to transfer czasowy. Doraźne rozwiązanie naszych potrzeb. Mamy jednak bardzo dobre relacje z właścicielem Valmiery i być może uda się w przyszłości to jeszcze rozwinąć. Łotysze w lipcu zaczynają eliminacje europejskich pucharów i Camilo będzie im bardzo potrzebny, stąd wypożyczenie kończy się wraz z końcem sezonu. Możemy powiedzieć, że to sytuacja, w której korzystają wszyscy. Camilo w najbliższym czasie będzie miał okazję do regularnej gry na dobrym poziomie, a my skorzystamy z jego jakości, które pomogą nam pozytywnie zakończyć ten sezon – wyjaśniał dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, Łukasz Masłowski.

- Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj być. Czuję się dobrze przygotowany do meczów oraz treningów. Przyszedłem do Białegostoku, aby udowodnić swoją jakość i jeszcze się rozwinąć. Jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze - powiedział Kolumbijczyk cytowany przez oficjalną stronę białostockiego klubu.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jagiellonia Białystok w miniony weekend przełamała serię ośmiu spotkań bez wygranej i niespodziewanie pokonała 2:0 Pogoń Szczecin w 20. kolejce ekstraklasy. Dzięki temu zwycięstwu białostoczanie są na 12. miejscu w tabeli i mają trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Kolejny mecz Jagiellonia rozegra w poniedziałek 20 lutego przeciwko Radomiakowi Radom.