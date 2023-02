Nowy kontrakt ważnego piłkarza Rakowa Częstochowa. Do czerwca 2025 roku

Raków Częstochowa w drugiej połowie 2022 roku zdołał przedłużyć kontrakty swoich liderów - Iviego Lopeza, Vladana Kovacevicia czy Frana Tudora, udowadniając swoje duże aspiracje co do rozwoju klubu. We wtorek częstochowianie poinformowali o nowej umowie swojego kolejnego ważnego zawodnika.

Ben Lederman przedłużył kontrakt z Rakowem do 2025 roku

Nowym kontraktem z Rakowem Częstochowa związał się Ben Lederman, 22-letni pomocnik wicemistrzów Polski, który po bardzo dobrym sezonie 2021/22 był nawet przymierzany do reprezentacji. Urodzony w Los Angeles piłkarz związał się z liderem ekstraklasy do końca czerwca 2025 roku.

Po znakomitym poprzednim sezonie, w obecnych rozgrywkach Lederman nie jest w stanie wywalczyć sobie miejsca w podstawowej jedenastce drużyny Marka Papszuna. Ten negatywny dla pomocnika częstochowian zwrot nastąpił po kontuzji barku, która na początku rozgrywek wyeliminowała go z gry na kilka tygodni. Rozegrał niespełna 300 minut w 11 meczach tego sezonu ekstraklasy, ale nowy kontrakt wydaje się wyrazem zaufania wobec jego piłkarskich umiejętności. Łącznie Lederman, występując w Rakowie od 2019 roku, może się pochwalić 67 występami w ekstraklasie (2 gole, 4 asysty).

- To dla mnie bardzo ważny moment. Raków dał mi bardzo dużo. Myślę, że ja też dałem sporo klubowi. To dobra relacja. Zrobiłem tutaj duży progres. Klub stale się rozwija i idzie do przodu. Przychodziłem tutaj mając dziewiętnaście lat. Minęły prawie trzy lata, a ja dalej dobrze się tutaj czuję - powiedział Ben Lederman oficjalnym mediom klubowym Rakowa Częstochowa.

- Ben przez ostatnie trzy lata zrobił duży progres i ciągle się rozwija. Jest bardzo pracowity i ambitny. Liczymy, że jego boiskowa odwaga i kreatywność da kibicom wiele radości. Cieszymy się, że kolejne kroki w swojej karierze chce stawiać w Rakowie i wierzymy, że przed nim duża przyszłość - dodał Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa.

Raków Częstochowa pewnie prowadzi po 20 kolejkach sezonu 2022/23 ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna ma na swoim koncie 46 punktów i o siedem wyprzedza drugą Legię Warszawa oraz o dziesięć trzeciego Lecha Poznań. W najbliższym spotkaniu Raków podejmie na własnym stadionie Górnika Zabrze (sobota, 17:30).