"Mistrzostwo dla Rakowa będzie sensacją". Magiera wypalił, a później musiał tłumaczyć

Jacek Magiera dobrze zna Raków Częstochowa. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w tej drużynie, z której później przeszedł do Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem zdobywał mistrzostwo Polski zarówno, jako piłkarz, jak i trener. Od marca 2022 roku jest bez pracy, po tym, jak został zwolniony ze Śląska Wrocław. W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" podkreślił, że jest już gotowy na podjęcie kolejnego wyzwania w karierze trenerskiej.

Jacek Magiera ocenia, że tytuł dla Rakowa będzie "sensacją"

Magiera w rozmowie z gazetą odpowiedział na pytanie, czy Legia Warszawa powinna gonić Raków Częstochowa, czy skupić się na pilnowania miejsca w pierwszej trójce na koniec sezonu. - Na miejscu legionistów patrzyłbym na siebie. Kwestia dwóch pierwszych miejsc w tym sezonie jest rozstrzygnięta. Patrząc na Raków, jego kadrę, trenera, postawę – wydaje mi się nieprawdopodobne, by oddał mistrzostwo.

- Tytuł dla Rakowa będzie dla mnie sensacją porównywalną z medalem Polski w MŚ. Jestem z Częstochowy, wiem, co tam się działo i jak to wszystko jeszcze niedawno wyglądało - dodał także.

Jacek Magiera chwalił właściciela częstochowskiego klubu, Michała Świerczewskiego, który dał czas Markowi Papszunowi na rozwinięcie zespołu i przyczynił się do rozwoju Rakowa. - Teraz na piłkarzy Rakowa spadnie presja, w dwóch pierwszych meczach drużyna nie wyglądała tak dobrze jak jesienią. Po raz pierwszy Raków jest zdecydowanym faworytem i teraz każdy patrzy na niego inaczej, ważna będzie reakcja sztabu. Kluczem do tytułu jest zdobywanie punktów, a o to będzie coraz trudniej. Największą rolę odegrają głowy zawodników.

Były szkoleniowiec reprezentacji U-19 i U-20 przypominał, że Raków w zeszłym sezonie miał realną szansę na mistrzostwo, a w tym roku raczej już jej nie wypuści.

Raków Częstochowa ma aktualnie osiem punktów przewagi nad Legią Warszawa. Drużyna Marka Papszuna ma jednak jedno spotkanie rozegrane więcej. W piątkowym meczu ekstraklasy ekipa z Częstochowy niespodziewanie bezbramkowo zremisowała ze Stalą Mielec. Jeśli Legia Warszawa wygra niedzielny mecz z Cracovią, to przewaga Rakowa w tabeli będzie wynosić już tylko pięć punktów.