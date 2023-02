Piast pogrążył Zagłębie. Drużyna Fornalika spadła do strefy spadkowej [WIDEO]

Na niedzielę 12 lutego zaplanowano trzy mecze 20. kolejki ekstraklasy. W pierwszym spotkaniu Zagłębie Lubin podejmowało u siebie Piasta Gliwice. Dla obu zespołów zwycięstwo było na wagę złota. Gospodarze dzięki wygranej mogli oddalić się od strefy spadkowej, a gliwiczanie walczyli o wydostanie się z niej. Mecz ten miał również szczególne znacznie dla Waldemara Fornalika, który po zwolnieniu z Piasta objął w listopadzie funkcję trenera Zagłębia.

Wyjazdowe zwycięstwo Piasta w Lubinie. Fornalik pokonany przez były zespół

Od pierwszego gwizdka większą intensywność wykazywał Piast. Drużyna Aleksandara Vukovicia już w 13. minucie zdobyła pierwszą bramkę po szybkim kontrataku. Patryk Dziczek podał piłkę na środek boiska do Damiana Kądziora. Ten popisał się efektowną szarżą, którą zakończył skutecznym strzałem. W 38. minucie prowadzenie gliwiczan podwyższył Kamil Wilczek, który po świetnej akcji zespołu wpakował piłkę do pustej bramki. Piast schodził do szatni na prowadzeniu 2:0. Dawni ubieńcy Fornalika teraz przyprawili go o ból głowy.

W oczy rzucał się przede wszystkim brak reakcji ze strony trenera Zagłębia, który pierwszej zmiany dokonał dopiero w 59. minucie. Lepiej w tej kwestii wyglądały decyzję Vukovicia, który poprzez zmiany chciał wprowadzić świeżość w szeregi swojej drużyny. Nie przyniosło to jednak spodziewanego efektu, a dodatkowo twarda gra Piasta przełożyła się na trzy żółte kartki. Do końca spotkania żadna z drużyn nie potrafiła już przeprowadzić skutecznej akcji i ze zwycięstwa 2:0 cieszyli się przyjezdni.

Zwycięstwo pozwoliło Piastowi awansować na 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Gliwiczanie mają teraz w dorobku 20 punktów, czyli tyle samo co Zagłębie, które przez słabszy bilans bramkowy spadło na 16. pozycję i otwiera grupę spadkową. Prowadzi Raków Częstochowa (46 pkt) przed Legią Warszawa (28 pkt) i Lechem Poznań (36 pkt).