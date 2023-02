Niespodzianka. Raków gubi punkty ze Stalą Mielec. Dwie kontrowersyjne sytuacje [WIDEO]

Drużyna Rakowa Częstochowa była zdecydowanym faworytem przed piątkowym meczem ze Stalą Mielec. Z jednej strony ekipa Marka Papszuna to aktualnie liderzy polskiej ekstraklasy, a z drugiej wygrali pięć ostatnich potyczek ze Stalą w tych rozgrywkach. W pierwszym spotkaniu w tym sezonie między obiema drużynami częstochowianie wygrali 3:2.

Dwie nieuznane bramki w meczu Stali Mielec z Rakowem Częstochowa

Gospodarze z Mielca dobrze weszli w mecz inaugurujący 20. kolejkę zmagań w ekstraklasie. Starali się wysoko naciskać na rywali i wydawało się, że dostaną za to idealną nagrodę w 11. minucie spotkania. Mateusz Mak wywarł presję na Stratosie Svarnasie, odebrał mu piłkę i podał do Koki Hinokio, który płaskim strzałem trafił do siatki, dając Stali prowadzenie 1:0.

Wtedy jednak zainterweniował system VAR i przywołał do monitora arbitra, Daniela Stefańskiego. Ten obejrzał starcie Maka ze Svarnasem i zadecydował, że zawodnik Stali faulował greckiego obrońcę. Na tablicy wyników, więc zagościł ponownie bezbramkowy remis, który utrzymał się do końca pierwszej części gry, w której żadna z drużyn nie potrafiła osiągnąć większej przewagi.

Drugie 45 minut to już jednak zupełnie inny obraz gry. Stal głęboko się cofnęła i liczyła na kontrataki, a Raków Częstochowa szukał gola, która da mu prowadzenie na stadionie w Mielcu.

Podopieczni Marka Papszuna próbowali z rzutów rożnych, z dystansu, po kombinacjach, ale nie potrafili przełamać dobrze zorganizowanej gry Stali Mielec. Wydawało się, że upragniona bramka padła w 67. minucie. Rzut wolny ze znacznej odległości i dośrodkowanie Iviego Lopeza, które zamieniło się w centrostrzał i wpadło do bramki strzeżonej przez Bartosza Mrozka.

Jak było w przypadku anulowanego trafienia Stali, tak i teraz zainterweniował VAR, który ponownie przywołał sędziego do monitora. Daniel Stefański obejrzał całą sytuację i zadecydował, że Svarnas, który był na spalonym, absorbował uwagę Mrozka, uniemożliwiając mu interwencję przy dośrodkowaniu Lopeza.

Po tej sytuacji obraz gry nie zmienił się, a wręcz narastała dominacja Rakowa, który nie potrafił skruszyć muru gospodarzy. Próbował Ivi Lopez z rzutu wolnego w 90. minucie, ale uderzył w środek bramki, co pomogło zainterweniować bramkarzowi Stali. Ostatecznie doszło do małej sensacji i obie drużyny podzieliły punktami.

Z tego powodu, jeśli Legia Warszawa wygra z Cracovią, przewaga Rakowa nad drugim miejscem może wynosić już tylko pięć punktów w tabeli.

Stal Mielec - Raków Częstochowa 0:0