Media: Nadchodzi wielki transfer Legii. Zarobi na młodym Polaku. "5-7 milionów euro"

Kacper Tobiasz spędził drugą część poprzedniego sezonu na wypożyczeniu w Stomilu Olsztyn i wrócił do Legii Warszawa. Od tego momentu polski bramkarz stał się ważną częścią stołecznego klubu i jest teraz jednym z najlepszych golkiperów w lidze. Legia nie wyklucza, że sporo na nim zarobi w przyszłości. - Tobiasz pewnie będzie wart kilka milionów, ale na razie ma za sobą kilkanaście meczów w Ekstraklasie - mówił Jacek Zieliński, dyrektor sportowy klubu w rozmowie z TVP Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ma wyglądać sztab Santosa w Polsce. PZPN ujawnia szczegóły

Wielkie zainteresowanie Kacprem Tobiaszem. "5-7 mln euro"

Portal interia.pl informował 7 lutego, że Kacper Tobiasz jest obserwowany przez zachodnie kluby, a jednym z zespołów, który poważnie interesuje się nim od kilku miesięcy, jest niemiecki Wolfsburg. Polskiego bramkarza w akcji oglądał już Pascal Formann, trener bramkarzy Wolfsburga przy okazji meczu Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin (2:1). Zawodnikami klubu z Volkswagen-Arena są Jakub Kamiński oraz Bartosz Białek (obecnie wypożyczony do Vitesse Arnhem).

Więcej na temat przyszłości Kacpra Tobiasza mogliśmy się dowiedzieć z programu "Okno Transferowe" portalu Meczyki.pl. Okazuje się, że aż siedem klubów jest poważnie zainteresowanych sprowadzeniem Polaka latem tego roku. Kwota transferu mogłaby wynieść nawet 5-7 mln euro. - Tobiasz na 99 proc. odejdzie latem z Legii Warszawa. Po prostu jest nim zainteresowanych tak dużo klubów z topowych lig, że właściwie nie ma opcji, żeby któryś nie złożył za niego satysfakcjonującej oferty - stwierdził Tomasz Włodarczyk.

- Był pomysł, żeby przetrzymać go do końca eliminacji. Ewentualny awans mógłby podnieść jego wartość o dwa mln euro - dodaje Paweł Gołaszewski, dziennikarz "Piłki Nożnej". Kontrakt Kacpra Tobiasza z Legią Warszawa jest ważny do końca czerwca 2026 roku. Polski bramkarz zagrał 19 meczów w tym sezonie, w których zachował siedem czystych kont.

Legia Warszawa jest wiceliderem ekstraklasy z 38 punktami po 19 meczach. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia traci siedem punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa.