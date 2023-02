Media: Gwiazdor Lecha na wylocie z klubu. Jednoznaczna deklaracja

Nie tak wyobrażał sobie początek sezonu Joao Amaral. Piłkarz, który w ubiegłym sezonie był wyróżniającą się postacią na boiskach ekstraklasy, w tym uchodzi za jedno z największych rozczarowań. Jeszcze kilka miesięcy temu Portugalczyk stanowił o sile aktualnych mistrzów Polski, natomiast teraz ma problem ze złapaniem się do kadry meczowej Lecha. Okazuje się, że sam zawodnik myśli przez to o zmianie otoczenia.

Joao Amaral chce odejść. "Wiercił dziurę działaczom"

W czwartek w programie "Okno Transferowe" portalu Meczyki.pl dziennikarz Tomasz Włodarczyk poinformował, że Joao Amaral chce odejść z Lecha Poznań. Portugalczyk ma być niezadowolony z aktualnej pozycji w drużynie. Nie potrafi porozumieć się z trenerem Johnem van den Bromem, który oczekuje od niego m.in. większego zaangażowania w grę defensywną.

- On miał ofertę wypożyczenia już w zimowym oknie transferowym i chciał z niej skorzystać. Nawet jeszcze w Deadline Day wiercił dziurę działaczom Lecha, że chciałby opuścić Poznań. Ostatecznie postawiono tutaj weto. Z tego, co słyszę, to jednak 90-99 procent szans, że Amaral Lecha opuści latem. Tam po prostu nie ma chemii. (...) Nie grał w ostatnich trzech meczach ekstraklasy i jeżeli będzie grał, to raczej ogony. Powoli w Poznaniu wiedzą, że trzeba dla niego znaleźć nowy klub - powiedział.

Podczas transmisji Włodarczyk poruszył również kwestię polityki transferowej Lecha. - Ciekawa jest strategia Lecha Poznań, bo ma różne wizje, których się bardzo mocno trzyma. Nie chcieli puścić teraz Amarala na wypożyczenie, kiedy zawodnik sam o to zabiegał, bo nie chcieli dać takiego precedensu dla innych zawodników, że można sobie wymusić transfer. (...) Z tego powodu on został zablokowany. Żeby dać przykład innym - zakomunikował.

Amaral rozegrał w tym sezonie łącznie we wszystkich rozgrywkach 26 meczów, w których strzelił zaledwie 4 gole. Lech po 19. rozegranych kolejkach ekstraklasy ma na koncie 33 punkty i zajmuje 3. miejsce w ligowej tabeli. Liderem pozostaje Raków (45 pkt), który wyprzedza drugą Legię (38 pkt).