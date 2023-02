Niewiarygodne. Jagiellonia nie może trenować na stadionie. Kuriozalny powód

Jagiellonia Białystok od wielu miesięcy zmaga się z problemami finansowymi. 2021 rok zamknęła z 11 milionami złotych na minusie, a w zeszłym roku finanse Jagiellonii znacząco się nie poprawiły. Nieco więcej o kondycji klubu powiedział jego prezes Wojciech Pertkiewicz. - To był trudny rok. Sytuacja klubu jest trudniejsza niż zakładałem po wstępnym audycie. Niestety w międzyczasie wypadły nam z szafy kolejne trupy - powiedział w rozmowie z TVP Sport. Nie są to jednak jedyne problemy białostockiej ekipy.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Jagiellonia nie może wejść na swój stadion. Przez trawę

Już w sobotę o 20:00 Jagiellonia rozegra pierwszy domowy mecz w tym roku w ekstraklasie. Tego dnia zmierzy się z Pogonią Szczecin. Drużyna chciała przygotować się do tego spotkania na Stadionie Miejskim, który wynajmuje od miasta. Właściciele obiektu nie wyrazili jednak na to zgody. Są dwa powody takiej decyzji władz. Jak dowiedzieli się dziennikarze TVP Sport, w umowie pomiędzy spółką a klubem istnieje zapis, według którego na Stadionie Miejskim może odbyć się dziewięć treningów Jagiellonii, ale tylko od kwietnia do października.

Ponadto właściciele obiektu uważają, że zimą zajęcia na stadionie mogą negatywnie wpłynąć na wegetację trawy, co spowodowałoby konieczność wymiany murawy. Wydawać by się mogło, że z tego samego, kuriozalnego powodu, spotkanie Jagiellonii z Pogonią nie zostanie rozegrane na tym obiekcie. Mecz jednak ma odbyć się bez żadnych zmian.

Przed starciem z Pogonią trener białostockiej ekipy Maciej Stolarczyk narzekał na decyzję władz Stadionu Miejskiego i dodał, że treningi w ośrodku na zamarzniętej murawie mogą doprowadzić do kontuzji. Dlaczego klub nie może uruchomić podgrzewania murawy w ośrodku? Z informacji TVP Sport wynika, że powodem tego są między innymi wyżej wspomniane problemy finansowe.

Bellingham rozdaje karty. Odrzucił dwa wielkie kluby. Tam na pewno nie pójdzie

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na domiar złego Jagiellonia nie radzi sobie również w ekstraklasie i w bieżącym sezonie jest uwikłana w walkę o utrzymanie. Po 19 kolejkach zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Nad strefą spadkową ma tylko trzy punkty przewagi.

Bramkarz pobiegł w pole karne w 96. minucie i zrobił to. Niewiarygodne [WIDEO]