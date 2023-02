Gwiazdor Premier League pozuje z koszulką Legii Warszawa. "Agent działa"

Pierre-Emerick Aubameyang we wrześniu 2022 roku odszedł z FC Barcelony i dołączył do Chelsea. W Londynie nie jest jednak gwiazdą i w tym sezonie zdobył jedynie trzy gole w 18 meczach. Klub nie zgłosił go do wiosennych rozgrywek Ligi Mistrzów i wydawało się, że jeszcze w zimowym okienku transferowym zmieni klub. Tak się jednak nie stało. Ku zaskoczeniu wszystkich, Gabończyk ostatnio zapozował z koszulką... Legii Warszawa.

Pierre-Emerick Aubameyang z koszulką Legii Warszawa. W ostatnim czasie miał odejść z Chelsea

"Agent Lindsay działa" - czytamy w opisie zdjęcia Aubameyanga z koszulką Legii Warszawa. Chodzi o Lindsaya Rose, z którego trykotem pozuje gwiazdor. Obaj zawodnicy znają się z francuskich boisk, ponieważ Rose w przeszłości reprezentował barwy m.in. Olympique Lyon, FC Lorient i SC Bastii. Z kolei Aubameyang wychował się we Francji, gdzie przez wiele lat był gwiazdą Saint-Etienne.

W profesjonalnej karierze zawodnicy nie grali w jednym klubie, ale w internecie można znaleźć zdjęcia podczas ich starć w meczach Ligue 1. Oczywiście koszulka Lindsaya Rose, którą trzyma Aubameyang, ma na sobie specjalną dedykację i podpis piłkarza Legii Warszawa.

Internauci przez moment mogli myśleć, że Legia zakontraktowała Aubameyanga. Choć 33-latek słabo radzi sobie w Chelsea, nie ma szans, by stołeczny klub był w stanie przekonać go do transferu. Gwiazdor zwyczajnie jest poza zasięgiem Legii, jeśli chodzi o możliwości finansowe klubu.

W ostatnim czasie Aubameyang znajdował się poza kadrą meczową londyńskiego klubu i najprawdopodobniej już nigdy nie wystąpi w jego barwach. Najbardziej zdeterminowane, by sprowadzić Gabończyka, ma być Los Angeles Galaxy. Zawodnik największe sukcesy święcił w barwach Borussii Dortmund, w której rozegrał 213 meczów, strzelił 141 goli i zaliczył 36 asyst.