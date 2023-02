Papszun zapowiada koniec kariery. "Podjąłem decyzję o stosunkowo rychłym odejściu"

Po tym, jak Cezary Kulesza zdecydował, że nie przedłuży kontraktu Czesława Michniewicza, Marek Papszun stał się jednym z polskich kandydatów na objęcie stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. - Uważam, że nie jest dla mnie za wcześnie - mówił trener Rakowa. Ostatecznie szkoleniowcem kadry został Fernando Santos, a Papszun wciąż walczy o historyczne mistrzostwo Polski z drużyną z Częstochowa.

Marek Papszun tłumaczy, dlaczego chce zakończyć karierę. "Zazdroszczę tym trenerom"

W wywiadzie dla tygodnika "Piłka Nożna" 48-latek odniósł się do planów, dotyczących zakończenia kariery trenerskiej, o których wielokrotnie wspomniał w przeszłości. Marek Papszun stwierdził, że codzienna praca w klubie oprócz plusów posiada także wiele minusów, odbijających się na rodzinie i życiu prywatnym.

- Satysfakcja z pracy zawodowej to jedno, ale są też rykoszety. Pamiętam dobrze, dlaczego rozpadł się mój pierwszy związek. Staram się wyciągać wnioski. Wiem, że muszę w końcu poświęcić więcej czasu żonie, córce. Wiem, że były zaniedbania. Dlatego staram się dbać o relacje z najbliższymi, a to nie jest łatwe w tym fachu - zdradził Papszun.

- Najświeższy przykład - byliśmy trzy tygodnie z Rakowem na zgrupowaniu w Turcji, po powrocie Gala "Piłki Nożnej", za chwilę już był wyjazd na kolejne zgrupowanie do Uniejowa. Zazdroszczę trenerom, którzy mówią, że są osiem godzin w pracy, a potem wracają do domu i odcinają się od wszystkiego. Ja w ten sposób nie potrafię, moja głowa pracuje nieustannie - kontynuował trener Rakowa.

Z wypowiedzi 48-letniego szkoleniowca można wywnioskować, że jego odejście z pracy trenera może nastąpić w niedalekiej przyszłości. Mimo to Papszun dodał, że życie pisze różne scenariusze i w przypadku lukratywnej oferty, nie powie "nie".

- Nie precyzując dokładnie daty, podtrzymuję to, co powiedziałem. Taki faktycznie jest plan. Tyle że zawsze może zdarzyć się coś nieoczekiwanego. Nastąpi na przykład tak korzystna konfiguracja, że zwyczajnie szkoda byłoby nie wykorzystać szansy. Dlatego powtarzam: w porozumieniu z żoną, rodziną, podjąłem decyzję o stosunkowo rychłym odejściu z zawodu, ale... zobaczymy co się wydarzy - stwierdził Marek Papszun.