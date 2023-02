Transfery w ekstraklasie: Zagłębie bierze obrońcę z Pogoni i oddaje pomocnika Stali

W najlepszych ligach europejskich zimowe okno transferowe zamknęło się z końcem stycznia, jednak kluby ekstraklasy wciąż mogą pozyskiwać zawodników aż do końca lutego. We wtorek z tej możliwości skorzystały Zagłębie Lubin i Stal Mielec.

Transfery w ekstraklasie: Luis Mata z Pogoni do Zagłębia, Koki Hinokio z Zagłębia do Stali

Nowym obrońcą Zagłębia Lubin został 25-letni Portugalczyk Luis Mata, pozyskany na zasadzie transferu definitywnego z Pogoni Szczecin. Wychowanek FC Porto, występujący na lewej obronie, podpisał z Zagłębiem 3,5-letni kontrakt.

Mata w Pogoni był przez długi czas podstawowym lewym obrońcą, zdobywając z "Portowcami" w ostatnich dwóch sezonach dwa brązowe medale w ekstraklasie. Po przyjściu Greka Leonardo Koutrisa stał się w Szczecinie piłkarzem zbędnym, wobec czego będzie mógł poprawiać swoje liczby w ekstraklasie w Lubinie. W polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej Mata zaliczył 61 występów, w których pięciokrotnie asystował przy bramkach kolegów. Jeszcze jesienią w Pogoni rozegrał 13 ligowych meczów, a także występował w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Wiele wskazuje na to, że to nie koniec zimowych transferów do Zagłębia Lubin, które pracuje również nad powrotem do Lubina byłego reprezentanta Polski Jakuba Świerczoka. Jak informuje Filip Trokielewicz z MKSZaglebie.pl, 30-letni napastnik, który ostatnio musiał stawić czoło zarzutom o stosowanie dopingu, zdążył już nawet przejść testy medyczne w Zagłębiu, ale klub z Lubina musi jeszcze dojść do porozumienia z japońskim klubem Nagoya Grampus, którego piłkarzem pozostaje Świerczok.

We wtorek Zagłębie jednego piłkarza pozyskało, ale też jednego oddało. Nowym-starym zawodnikiem Stali Mielec został japoński pomocnik Koki Hinokio, który jesienią 2021 roku był wypożyczony z Zagłębia do Stali (14 meczów, gol i asysta w ekstraklasie).

Tym razem niespełna 22-letni piłkarz, który łącznie ma na swoim koncie 29 występów w ekstraklasie, przeszedł do Stali na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku.