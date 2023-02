Pogoń wygrała z Legią. Ale słono za to zapłaci. Drugi najdroższy transfer w historii

Pogoń Szczecin wreszcie znalazła zawodnika, który wzmocni drużynę na środku obrony. Zdaniem chorwackich mediów tylko testy medyczne dzielą Danijela Loncara z NK Osijek od podpisania umowy z polskim klubem. Kwota transferu ma wynieść ok. 500 tys. euro, co oznacza, że stanie się on drugim najdroższym piłkarzem w historii klubu.

5 AP/https://www.youtube.com/watch?v=mlOj7xEgv_A&t=16s Otwórz galerię Na Gazeta.pl