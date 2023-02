Legia ma szansę pobić rekord transferowy. "Bardzo poważne zainteresowanie"

W miniony weekend Legia Warszawa wygrała 2:1 z Zagłębiem Lubin i po zaledwie dwóch rozegranych kolejkach w 2023 roku, pozostaje jedyną drużyną w ekstraklasie, która ma na koncie komplet zwycięstw w rundzie wiosennej.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny zostanie zawieszony? Włoski dziennikarz ujawnia

Kacper Tobiasz w VfL Wolfsburg? "Legii się nie spieszy"

Okazuje się, że w miniony weekend Tobiasz był obserwowany z trybun stadionu w Lubinie przez członka sztabu szkoleniowego VfL Wolfsburg, w którym gra inny Polak, Jakub Kamiński.

- Kacper Tobiasz z Legii Warszawa znalazł się na celowniku VfL Wolfsburg. Zainteresowanie Niemców jest bardzo poważne - na tyle, że w meczu z Zagłębiem 20-latka z trybun obejrzał trener bramkarzy Pascal Formann - poinformował na Twitterze dziennikarz Interii, Sebastian Staszewski.

Portal Transfermarkt.de wycenia Kacpra Tobiasza na kwotę 1,5 mln euro. "Legii do sprzedania Tobiasza się jednak nie spieszy" - podkreśla jednak dziennikarz, co oznacza, że VfL Wolfsburg będzie musiał zaproponować wyższą kwotę, jeśli będzie realnie zabiegał o kupno. Przypomnijmy, że Legia to obecny rekordzista pod względem ceny wynegocjowanej za bramkarza. W sezonie 2019/2020 otrzymała siedem milionów euro od AS Monaco za Radosława Majeckiego.

Władze Legii już wcześniej zajmowały stanowisko ws. ewentualnego transferu Tobiasza. Jacek Zieliński, pod koniec grudnia ubiegłego roku zapewniał, że zawodnik na pewno nie zostanie sprzedany do końca bieżącego sezonu. - Na razie Kacper ma za sobą pobyt z kadrą na mundialu, ale w perspektywie są europejskie puchary, które też wpływają na budowanie kwestii finansowych. Fakt jest taki, że Tobiasz nie spieszy się z wyjazdem. Kibice go uwielbiają i w drugą stronę działa to tak samo - dodał dyrektor Legii. Kontrakt młodego bramkarza ze stołecznym klubem jest ważny do końca czerwca 2026 roku.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kacper Tobiasz w bieżącym sezonie zaliczył komplet minut w dotychczasowych 19 meczach Legii Warszawa w ekstraklasie. Puścił w nich 22 bramki i zanotował siedem czystych kont. M.in. dzięki jego grze stołeczny klub zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci siedem punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa.

Kolejne spotkanie Legia Warszawa rozegra na własnym obiekcie przeciwko Cracovii w niedzielę, 12 lutego.