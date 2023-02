Gwiazdor Legii domaga się nowego kontraktu. Media: Najwyższego w całej lidze

Półtora roku temu wygasł kontrakt Josue z Hapoelem Beer Szewa i Portugalczyk trafił do Legii. Pomocnik szybko stał się gwiazdą ligi. W pierwszym sezonie zaliczył aż 15 asyst w 30 meczach ekstraklasy. W obecnych rozgrywkach nadal jest kluczowym piłkarzem Legii. Strzelił już sześć goli i zanotował pięć asyst. Potrzebował na to 18 spotkań.

Kontrakt Portugalczyka wygasa latem. Wtedy też kończy się umowa innego lidera - Filipa Mladenovicia.

- Nie chcę czarować, opowiadać i pozostawiać mnóstwa złudzeń. Żeby obaj zostali, musi się zgadzać dookoła kilka spraw. Jedną z nich jest to, by nie mieli bardzo wysokich ofert z innych klubów. Jeśli tak będzie, to Josue i Mladenović chcieliby u nas zostać - w rozmowie z TVP Sport mówił niedawno dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.

- Zależałoby mi, by zostali z nami, ale zdaję sobie sprawę, że mają swoje oczekiwania, wiek i przed końcem kariery mogą chcieć podpisać jeden czy dwa bardzo dobre kontakty. Takie, które zabezpieczą ich przyszłość. Nie jesteśmy w stanie konkurować z klubami z Turcji czy Azji. To nie ta półka finansowa - dodał.

Do przyszłości Portugalczyka i Serba odniósł się też trener Legii - Kosta Runjaić.

- Przez pół roku w piłce cały świat może zostać wywrócony do góry nogami. Ale tak na poważnie: trudno mi sobie wyobrazić naszą obecną drużynę bez tej dwójki. Właściwie to nie do pomyślenia w tej chwili. Spójrzcie na ich statystyki, one nie kłamią - powiedział Niemiec, cytowany przez portal Legioniści.com.

Josue domaga się wielkich pieniędzy

Przeszkodą dla Legii są kwestie finansowe. Ten temat poruszył na łamach "Meczyków" Krzysztof Marciniak, dziennikarz Canalu +.

"Josue stara się o nowy kontrakt, ale oczekiwania ma bardzo wysokie. Myślę, że to jest sześć zer, jak w utworze Taco Hemingwaya. To byłby najwyższy kontrakt w lidze. Takie są oczekiwania jego agentów" - zdradził Marciniak.

Sytuacja Legii w tabeli

W weekend Legia mierzyła się na wyjeździe z Zagłębiem. Goście wychodzi na murawę w Lubinie ze świadomością, że kilka godzin wcześniej swój mecz wygrał Raków Częstochowa, który pokonał u siebie Piast Gliwice (1:0). Legia zdała egzamin i wygrała 2:1, a dwie asysty zanotował Josue.

Zawodnicy Kosty Runjaicia utrzymali dystans do liderującego Rakowa Częstochowa. Tracą do nich siedem punktów.