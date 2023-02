Takie rzeczy tylko w ekstraklasie. Zaskakujący wybór zawodnika meczu. "Jednogłośnie"

W 26. minucie starcia Górnika z Lechią sędzia przerwał mecz, a na płycie boiska rozpoczęła się walka ze śniegiem. Piłkarze zeszli do szatni, a do akcji weszły odśnieżarki i urządzenia do malowania linii. Po kilkudziesięciu minutach sytuacja została opanowana, a zawodnicy wrócili na murawę. Gra została wznowiona około 35 minut po jej przerwaniu. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Lechia Gdańsk wybrała zawodnika meczu. Nieoczywisty bohater

Po zakończeniu rywalizacji w Zabrzu Lechia Gdańsk ogłosiła w mediach społecznościowych głosowanie na najlepszego zawodnika spotkania. Klub nominował do tego tytułu skrzydłowego Conrado, strzelca gola Łukasza Zwolińskiego, powracającego do Gdańska Kevina Friesenbichlera oraz...traktorek, który w przerwie odśnieżał płytę boiska.

Kibice, którzy oddawali głosy, nie mieli wątpliwości, kto zasłużył na miano najlepszego zawodnika. Został nim właśnie traktorek, który uzyskał aż 73 procent głosów. "Bez niego mecz nie mógłby być kontynuowany, dlatego jednogłośnie ZAWODNIKIEM MECZU z Górnikiem Zabrze został Traktorek!" - tak wyniki sondy ogłosił gdański klub. "PS. Kolejne głosowania będą już na poważnie" - dodał oficjalny profil Lechii. Poczucie humoru marketingowców z Gdańska zostało zauważone przez internautów. "Admin w formie" - czytamy pod wpisem.

Co ciekawe, traktorek i pracownicy odśnieżający murawę zostali uwzględnieni także w ocenach meczowych wystawianych przez portal lechia.gda.pl. "Zima zaskoczyła ekstraklasę. Przez prawdziwą burzę śnieżną mecz musiał zostać przerwany. Okazuje się, że na stadionie Górnika pracują prawdziwi fachowcy w zakresie odśnieżania muraw i w kilkanaście minut sprawili, że boisko stało się zdatne do gry" - napisał dziennikarz Damian Nitka, który wystawiał pomeczowe noty.

Rzeczywiście patrząc na sytuację z Zabrza, wydaje się, że gdyby nie dobra forma służb, to spotkanie między Górnikiem a Lechią nie mogłoby być doprowadzone do końca. A tak oba zespoły podzieliły się punktami i wciąż sąsiadują ze sobą w tabeli. Gdańszczanie są na 12. miejscu, a zabrzanie lokatę niżej.