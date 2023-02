Media: Legia Warszawa bliska finalizacji hitowego transferu. Potwierdzenie już dziś

W ostatnich dniach media informowały, że Legia Warszawa planuje ściągnąć Marca Guala z Jagiellonii Białystok. Dyrektor sportowy białostockiego zespołu Łukasz Masłowski przyznał, że 26-latek na pewno zostanie w klubie do końca kontraktu, który wygasa pod koniec czerwca. Następnie ma przenieść się do stołecznej ekipy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeremy Sochan porównany do gwiazdy NBA. "W tym wieku to imponujące"

Marc Gual o krok od Legii Warszawa. Ogłoszenie transferu kwestią godzin

Najnowsze informacje na temat transferu Marca Guala do Legii Warszawa przekazał Tomasz Włodarczyk. Jego zdaniem Hiszpan jest już o krok od finalizacji przejścia do klubu z Warszawy, ale zaznaczył, że dojdzie do tego dopiero latem. - Marc Gual ma dziś pojawić się w Warszawie i podpisać z Legią przedwstępną umowę, która będzie ważna od nowego sezonu. Kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2026 roku - powiedział Włodarczyk w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale YoutTube Meczyki.pl.

Hiszpan trafił do ekstraklasy w marcu 2022 roku z Dnipro-1 Dniepropietrowsk. Zawodnik skorzystał z przepisu FIFA, który pozwala zawiesić kontrakty zagranicznym piłkarzom z ukraińskimi klubami. Na początku stycznia ukraińskie media informowały, że Gual rozwiązał umowę z Dnipro. Taki ruch z pewnością pomógł w finalizacji transferu do Legii.

Cezary Kucharski oskarża Lewandowskich o "kłamstwa i intrygę". "Nigdy nie byłem tak pewny"

Legia jest aktywna na rynku transferowym i niedawno potwierdziła także powrót Tomasa Pekharta. Czeski zawodnik występował w tym klubie w latach 2020-2022, a teraz związał się z nim półtorarocznym kontraktem.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Przejście Guala do silniejszego klubu nie powinno nikogo dziwić. Hiszpan jest w bieżącym sezonie w bardzo dobrej formie i rozegrał 20 meczów, w których strzelił osiem goli i zaliczył trzy asysty.

Legia Warszawa po 19 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli i do tej pory uzbierała 38 punktów, o siedem mniej niż liderujący Raków Częstochowa. Jagiellonia z kolei plasuje się na 14. pozycji z dorobkiem 20 punktów.

Rybus znów szokuje. Tak mówi o nowym bohaterze Moskwy