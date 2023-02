Za jedzenie w Legii płacą nie tylko nastolatkowie. Lewczuk wygadał się

Legia Warszawa zakończyła pierwszą część sezonu ekstraklasy na drugim miejscu z 32 punktami i stratą dziewięciu punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zaczął drugą część rozgrywek od wygranej 3:2 nad Koroną Kielce po golach Josue, Maika Nawrockiego i Bartosza Kapustki. W ostatnich dniach zrobiło się głośno wokół działań Akademii Legii Warszawa, zarządzanej przez Marka Śledzia.

Nie tylko piłkarze akademii Legii płacą za posiłki. Trenerzy też. "To nie taka oczywista sprawa"

Sporym echem odbiły się ostatnie działania Legii Warszawa. Klub wprowadził opłaty za wyżywienie dla młodych graczy mieszkających w bursie. Wcześniej posiłki były za darmo, a teraz miesięczny koszt wynosi 500 zł. Zdaniem obserwatorów Legia po prostu szukała w ten sposób oszczędności kosztem klubowej młodzieży. Zdaniem Jacka Zielińskiego, dyrektora sportowego Legii, to ma nauczyć chłopców szacunku do jedzenia. - To jest też jakiś efekt wychowawczy, bo jeżeli ten zawodnik przychodzi i raz sobie przyjdzie na posiłek, a innym razem nie, to ma to w nosie - mówił Zieliński w "Hejt Parku".

- Im nie brakuje tam ptasiego mleka, naprawdę. Tam jest wszystko top: infrastruktura, wyżywienie, warunki bytowe, bardzo dobre szkolenie, trenerzy. W czym jest problem? My musimy ich trochę uświadamiać, trochę dodać charakteru, bo im się potem w przyszłości wydaje, że będą mieli tak super-hiper, jak mają, i że za nic nie będą musieli płacić - dodał Jacek Zieliński. Do tej sprawy w programie "Ekstraklasa Gra" w Kanale Sportowym odniósł się Igor Lewczuk, ujawniając do tej pory nieznane fakty.

- Chyba asystenci w drugiej drużynie Legii Warszawa też muszą kształtować charaktery, bo oni też chyba płacą za swoje posiłki. Tak słyszałem. Być może coś się zmieniło, ale z tego, co słyszałem i co było wcześniej, to nie była taka oczywista sprawa, że sztab drużyny rezerw mógł sobie przyjść i zjeść - stwierdził Lewczuk, który grał w barwach Legii Warszawa w latach 2014-2016 i 2019-2021 i wystąpił w ponad 130 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na razie klub nie odniósł się do wypowiedzi 37-latka.