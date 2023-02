Z Polski do Korei Południowej. Klub ekstraklasy może zarobić ogromne pieniądze

Anton Krywociuk trafił do Wisły Płock latem 2021 roku z Neftci Baku. Transfer kosztował 70 tysięcy euro. Przez półtora roku występów w Polsce obrońca nie zdołał wywalczyć pewnego miejsca w składzie. W znacznej mierze przeszkodziły mu w tym kontuzje.

Anton Krywociuk odchodzi z Wisły Płock. Przeniesie się do Korei Południowej

Choć Krywociuk nie był kluczowym zawodnikiem płocczan, to wiele wskazuje na to, że klub sporo na nim zarobi. Jak poinformował portal Weszło, przeniesie się on do zespołu Daejeon Hana Citizen FC, beniaminka w lidze Korei Południowej. Kwota transferowa wyniesie około 600 tysięcy euro. W przeliczeniu na złotówki daje to kwotę ponad 2,8 milionów złotych.

W ostatnich dniach Wisła zarobiła podobną sumę za sprzedaż Hiszpana Davo do KAS Eupen, 15. drużyny ligi belgijskiej. W tym wypadku kwota mogła być sporo wyższa, mowa bowiem o dotychczasowym liderze ligowej klasyfikacji strzelców (9 goli). Mimo to sprzedaż tych dwóch zawodników za łączną sumę około 1,2 miliona euro należy rozpatrywać jako spory zysk.

Poza Krywociukiem i Davo w zimowym oknie transferowym z Płocka odszedł pomocnik Michał Mokrzycki, wypożyczony do pierwszoligowego ŁKS-u Łódź. Jedynym dotychczasowym wzmocnieniem Wisły jest pomocnik Paweł Chrupałła wypożyczony do końca roku z norweskiego Rosenborga.

W sumie Anton Krywociuk rozegrał w Wiśle Płock 28 spotkań, strzelił w nich trzy gole i zaliczył dwie asysty. Poza tym ma na koncie 27 występów w reprezentacji Azerbejdżanu.

Rozgrywki ligowe w Korei Południowej wystartują w sobotę, 25 lutego.