Pogoń Szczecin czekała 3,5 roku na taki transfer. W końcu znalazła

3,5 roku - tyle czasu kibice Pogoni Szczecin czekają na transfer nowego środkowego obrońcy. Żaden zawodnik występujący na tej pozycji nie trafił do klubu od lata 2019 r., kiedy do Pogoni trafili Benedikt Zech, Konstantinos Triantafyllopoulos oraz Igor Łasicki.

Przez pierwsze dwa-trzy lata trudno było mieć do Pogoni o to pretensje. Zwłaszcza że para Zech - Triantafyllopoulos należała do najlepszych duetów stoperów w ekstraklasie. Grek i Austriak byli zawodnikami nie do ruszenia w drużynie Kosty Runjaicia, a teraz Jensa Gustafssona.

W razie potrzeby jednego z tych zawodników zmieniał sprowadzony do Pogoni rok wcześniej Mariusz Malec. O Łasickim, który od kilku miesięcy jest zawodnikiem Wisły Kraków, w Szczecinie szybko zapomnieli. Wszystko przed bardzo poważną kontuzję, która wyhamowała jego karierę.

Zech, Triantafyllopoulos i Malec długo wystarczali Pogoni. Problem w tym, że forma pierwszej dwójki wyraźnie spadła. Mimo że szczecinianie zajmują piąte miejsce w tabeli ekstraklasy, to mało kto broni gorzej od nich. W tym sezonie Pogoń straciła już 28 goli. Więcej bramek straciły jedynie 12. w lidze Górnik Zabrze, 13. Lechia Gdańsk (po 30) oraz dwie ostatnie drużyny w tabeli, czyli Miedź Legnica i Korona Kielce (po 29).

Pogoń długo szukała środkowego obrońcy, ale przed startem rundy wiosennej nie udało jej się sprowadzić żadnego piłkarza na tę pozycję. O problemach Pogoni kibice przypomnieli sobie już w pierwszej kolejce w 2023 r., kiedy szczecinianie zremisowali z Widzewem Łódź 3:3.

Pogoń Szczecin w końcu znalazła stopera

Teraz wydaje się, że klub znalazł w końcu kogoś, kto podniesie rywalizację i wzmocni drużyna Gustafssona. Środkowym obrońcą, który ma trafić do Szczecina jest zawodnik chorwackiego Osijeku - Danijel Loncar.

To wychowanek Osijeku, który w pierwszej drużynie przebywa od stycznia 2018 r. Według informacji portalu Germanijak.hr Loncar już w piątek ma pojawić się w Szczecinie i przejść badania medyczne. Niewykluczone, że 25-latek zostanie zawodnikiem Pogoni w ciągu najbliższych dni.

Loncar wystąpił łącznie w 122 meczach Osijeku, w których strzelił cztery gole i miał cztery asysty. W tym sezonie piłkarz zagrał tylko w 12 spotkaniach. Tylko, bo choć sezon zaczął jako zawodnik podstawowy, to od początku października wystąpił tylko w jednym meczu, w którym zaliczył 45 minut. Przez fachowy portal Transfermarkt wyceniany jest na 1,5 mln euro.

Potencjalna kwota transferu nie jest znana. Wiadomo jednak, że Pogoń będzie musiała zapłacić Osijekowi, ponieważ kontrakt zawodnika wygasa dopiero z końcem czerwca 2026 r.