Tego już było za wiele. Legia zaczyna działać. A miała dopiero w czerwcu

Na stadionie Legii Warszawa pojawił się ciężki sprzęt, a to znak, że klub zabrał się za wymianę murawy. Ta w ostatnim czasie sprawiała nie lada trudności, a na jej stan narzekano niemal z każdej strony. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że do wymiany dojdzie dopiero w czerwcu, już teraz wzięto się do pracy.

